Apple údajně plánuje nové funkce iPhonů mimo dosah 5G

Apple podle zdrojů agentury Bloomberg zkoumá nové možnosti propojení iPhonu se satelity, které by mohly výrazně rozšířit schopnosti zařízení mimo dosah tradiční mobilní sítě. Informace přinesl známý novinář Mark Gurman, podle něhož jsou projekty stále ve fázi vývoje a jejich realizace závisí na zásadních úpravách satelitní sítě společnosti Globalstar, s níž Apple spolupracuje. Situaci navíc komplikuje jednání Globalstar o možném převzetí firmou SpaceX.
Mezi plánované funkce každopádně patří satelitní Apple Mapy, které by uživatelům umožnily navigaci i v oblastech bez 5G či Wi-Fi. Apple rovněž pracuje na satelitním zasílání zpráv, kde kromě textu půjdou přenášet i fotografie.
Jak dodává The Verge, realizace projektů však bude záviset na modernizaci satelitní infrastruktury a vyjednáváních mezi Applem, Globalstarem a potenciálně SpaceX, takže zatím není jasné, kdy se funkce a jestli vůbec dostanou k uživatelům.