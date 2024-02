Výrobce telefonů CAT končí, implantace Neuralinku

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Referovat o konci mobilních značek je vždy smutné. A dnes nás jedna taková zpráva čeká. Dále se podíváme na novou funkci Pixelu 8 Pro a mrkneme na novinku od Realme. Vítejte u mNews.

mNews #230 – Výrobce telefonů CAT končí

Podcast v audio formě

Výrobce telefonů CAT končí

Ještě minulý rok jsem se v Barceloně bavil se zástupci společnosti Bullit Group, kteří nám nadšeně představovali technologie satelitní komunikace a nové odolné telefony CAT. Nic nenasvědčovalo zprávě, která právě teď přišla. Společnost se dostala do platební neschopnosti, propustila všechny zaměstnance a kompletně zastavila výrobu. Prozatím se tak nových odolných telefonů pod značkou CAT nedočkáme. A jak to bude s funkčností jejich satelitní komunikace u již prodaných telefonů? To musíme teprve zjistit. Nepravděpodobné jsou také další aktualizace telefonů. O záruku se však bát nemusíte.

Pixel 8 Pro nahradí teploměr

V recenzi na Pixel 8 Pro jsme si ukazovali, jak telefon umí měřit teplotu povrchů. Nyní se však naučil zásadní vylepšení. Díky laserovému senzoru na zádech zvládne změřit i tělesnou teplotu, nahradí tak běžný bezkontaktní teploměr. Má to však jeden háček – funkce je zatím dostupná pouze pro občany USA kvůli povolením potřebných úřadů. Můžeme však doufat, že se časem aktualizace podívá i k nám. My jsme již funkci zvládli otestovat a měření funguje velmi dobře.

Realme 12 Pro sází na design

Pojďme se ale konečně podívat i na nějaké ty telefony. Realme představilo novinky 12 Pro a 12 Pro+. A přestože název i design lákají na vrchol výrobce, telefony spadají do střední třídy. Zaměřím se na vybavenější z dvojice. Ten se chlubí 6,7" AMOLED displejem se 120 Hz, zakřiveným displejem a koženkovými zády. O výkon se postará Snapdragon 7s Gen 2 a maximální konfigurací je 12 GB RAM a 256GB úložiště. 50megapixelový foťák s optickou stabilizací by mohl lákat na slušné výsledky, 8Mpx ultraširokoúhlý už tolik ne. Potěší však trojnásobný teleobjektiv s rozlišením 64 megapixelů. To v této třídě běžné není. Zapomenout však musíte na zvýšenou odolnost nebo bezdrátové nabíjení. To drátové ale běží rychlostí 67 W. Čínská a indická cena se pohybuje kolem 12 tisíc korun, ale globální dostupnost zatím nebyla potvrzena.

První implantovaný Neuralink

Měření teploty telefonem je jedna věc. Oproti tomu Neuralink působí jak ze skutečného sci-fi. Společnost vyvíjí mozkový implantát, který by umožnil člověku ovládat třeba počítač pouhou myšlenkou. Společnost loni začala nabírat pacienty pro klinickou studii a nyní Elon Musk na sociální síti X uvedl, že první člověk dostal implantát a po operaci se dobře zotavuje. Stejně tak uvedl, že „první výsledky ukazují slibnou detekci neuronových hrotů“.

Pojďme se přesunout hodně do budoucnosti. Líbila by se vám představa, že digitální prostředí nemusíte ovládat skrz dotykový displej, myš, klávesnici… že možná ani nepotřebujete displej, abyste třeba koukali na video?