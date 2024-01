Rána pro odolné telefony. Končí výrobce modelů značky CAT

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Svět mobilních telefonů se po nějaké době opět poměrně zatřásl. Důvodem je odchod jednoho poměrně známého výrobce, který nepřežil finanční tlak a zkrachoval. Jde o britskou společnost Bullitt Group, která vám možná nic neříká, ale záhy zjistíme, že stále hned za několika známými mobily. V prvé řadě pod taktovou Bullitt Group vznikaly již přes 10 let mobilní telefony CAT, tedy mnoho odolných přístrojů. Bullitt Group dále stála i za odolnou Motorolou Defy, přičemž partnerství s Motorolou probíhalo od roku 2021.

Bohužel všemu je nyní konec. Jak informuje winfuture.de, společnost se dostala do platební neschopnosti, kterou následoval celkový finanční úpadek. To mělo za následek nejen prouštění veškerých zaměstnanců, ale samozřejmě i kompletní zastavení výroby. Původně přitom měla Bullitt Group velké plány, protože v loňském roce silně propagovala satelitní řešení, která představila v prvních telefonech. Před blížícím se krachem mělo být ve hře převedení licencí například na telefony CAT pod jinou společnost, která by pokračovala ve vývoji a výrobě, a Bullitt Group by se soustředila pouze na satelitní řešení. Ze všeho však zcela sešlo, případně se již realizace nestihla.

V tuto chvíli ještě nedošlo k oficiálnímu potvrzení informací, ale zdá se, že společnost nyní vůbec nefunguje, což mimochodem znamená, že nových telefonů CAT se minimálně nějaký čas nedočkáme. V případě současných modelů může dojít i k ukončení softwarové podpory, neboť nebude mít kdo nové aktualizace připravovat. Pakliže telefon CAT vlastníte, nemusíte se obávat o záruku, zejména pokud jste si jej koupili z českého obchodu.

Není vyloučeno, že se značka CAT na těla mobilních telefonů v budoucnu vrátí. Přeci jen měla poměrně dobré jméno, zejména pro zájemce, kteří nevěřili čínským konkurentům v podobě značek Oukitel či Doogee. Nyní tak trh ztrácí poměrně důležitého hráče a mnozí majitelé budou obtížněji hledat nástupce svého modelu. Závěrem připomeňme, že poslední novinkou od CATu tuto chvíli je model S75.