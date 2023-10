Přinášíme vám 5 důvodů, proč stojí nákup nových Pixelů 8 za úvahu

Fotografie: Google

Nová řada Pixel 8 představuje to nejlepší od Googlu a výbavou, pomineme-li skládací konstrukci, výrazně překonává i dražší Google Pixel Fold, jenž v redakci zrovna testujeme. Za zjevnou „nevýhodu“ lze pak označit mezigeneračně vyšší ceny a svým způsobem i absenci oficiálního zastoupení v ČR (o němž se však již nějakou dobu šušká a snad se jej brzy dočkáme), kdy je nutné nakoupit v zahraničí, případně u českých (pře)prodejců. Kterých 5 vlastností nové řady Pixelů pak podle nás rozhodně stojí za pozornost?

Dlouhá softwarová podpora

Délka softwarové podpory hraje při nákupu nového smartphonu v poslední době čím dál tím důležitější roli. Dlouhou podporou jsou vyhlášené například iPhony, Samsungy a nevídaně dlouhou podporu nabízí rovněž nizozemská značka Fairphone.

Nyní se mezi výrobce s extrémně dlouhou podporou přidal také Google. Telefony jdou do prodeje s nejnovějším Androidem 14 a mají přislíbenu 7letou podporou z hlediska aktualizací OS i bezpečnostních záplat. I v roce 2030 se tak bude stále jednat o aktualizované smartphony s nejnovější verzí operačního systému Android (s číselným označením 21, pokud od něj Google neopustí). Pokud tak pořizujete nový smartphone jednou za delší dobu a jde vám o možnost jej co nejdéle používat, Pixely 8 by měly být minimálně po softwarové stránce ideální volbou.

Proprietární čipset

Softwarová podpora je úzce spojena s použitým procesorem. Tím je nový Google Tensor G3, devítijádrový čipset využívající 1× 3GHz jádro Cortex-X3, 4× Cortex-A715 o frekvenci 2,45 GHz a 4× Cortex-A510 s taktem 2,15 GHz. Ve výbavě dále najdeme GPU Immortalis-G715 MP10, LPPDR5X RAM, avšak překvapivě pouze starší úložiště typu UFS 3.1 (u Pixelu 8 navíc maximálně o velikosti 256 GB, na rozdíl od Pixelu 8 Pro až s 512 GB). Po stránce hrubého výkonu se sice nejedná o nejvýkonnější čipset na trhu, proprietární řešení však umožňuje již právě zmíněnou dlouhou softwarovou podporu a například také více možností se zaměřit na speciální funkce související s fotografií a videem.

Fotovýbava v čele s novým primárním senzorem

Novinkou je u obou modelů primární 50Mpx snímač s clonou f/1.68 a vícezónovým laserovým ostřením. Pixel 8 Pro pak zaujme i novým 48Mpx ultraširokoúhlým objektivem s nízkou clonou f/1.95 a 125stupňovým rozsahem záběru, avšak majitelé Pixelu 8 se budou muset spokojit s loňským 12Mpx senzorem s clonou f/2.2.

Rozdíl ve výbavě představuje rovněž 5násobný teleobjektiv, kterým je osazen pouze Pixel 8 Pro, naopak selfie kamerka s rozlišením 10,5 Mpx a clonou f/2.2 je pro oba Pixely 8 stejná, ačkoliv pouze u modelu Pro disponuje automatickým ostřením. Již nyní je jasné, že se jedná o jedny z nejlépe fotících smartphonů, což platí především pro Pixel 8 Pro.

Plochý displej s vysokým jasem

Také obrazovky si zaslouží pozornost, i když se v případě Pixelu 8 jedná „pouze“ o 6,2" 120Hz OLED panel s maximálním jasem 2 000 nitů a relativně tenkými rámečky. Google Pixel 8 Pro pak nabídne 6,7" OLED obrazovku s rozlišením 2 992 × 1 344 pixelů, která je nově plochá.

Příznivci velkých nezaoblených zobrazovacích panelů mají u zařízení s Androidem relativně limitovaný výběr, nyní však mohou sáhnout právě po Pixelu 8 Pro. Tento displej přezdívaný Googlem jako Super Actua navíc zvládne ještě vyšší jas, a to až 2 400 nitů. Čitelnost tak ani u jednoho z modelů rozhodně nebude představovat problém.

Stále zajímavý design

Novodobé Pixely se designově vcelku výrazně odlišují od konkurence, a to především díky atypickému fotomodulu. Horizontálně situovaný pruh s objektivy opticky napojený na rámečky zařízení vypadá velmi stylově a zároveň je i zárukou toho, že se zařízení nebude na rovné ploše jakkoliv naklánět do stran. Z testování předešlých generací rovněž víme, že si lze o fotomodul opřít prst a získat tak větší stabilitu během používání. Základní Pixel 8 má pak navíc mezigeneračně o něco menší rozměry, což potěší příznivce (relativně) kompaktních zařízení. Samozřejmostí je kromě zajímavého designu také odolnost dle IP68 či nasazení ochranného skla Gorilla Glass Victus výrobce Corning.

Přejít do katalogu Google Pixel 8 Pro 512 GB Rozměry 162,6 × 76,5 × 8,8 mm , 213 g Displej OLED, 6,7" (2 992 × 1 344 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 050 mAh