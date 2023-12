Apple do Česka přináší program samoobslužných oprav Self Service Repair

Fotografie: Apple

Apple rozšiřuje program samoobslužných oprav Self Service Repair a zavádí nový diagnostický nástroj, který uživatelům nabízí větší transparentnost a autonomii při řešení problémů. Program samoobslužných oprav Self Service Repair nyní mohou využít uživatelé iPhonů 15 a Maců s čipy M2, včetně 14" a 16" MacBooků Pro, 15" MacBooků Air, Maců mini, Maců Pro a Maců Studio. Program je navíc nově k dispozici v dalších 24 evropských zemích, včetně Česka, Chorvatska, Dánska, Řecka, Portugalska a Švédska. Díky novému rozšíření mohou program samoobslužných oprav Self Service Repair nyní využít majitelé 35 různých produktů od Applu ve 33 zemích a ve 24 jazycích.

Nově i s nástrojem pro diagnostiku, zatím však pouze v USA

Program samoobslužných oprav Self Service Repair navíc nově obsahuje nástroj Apple Diagnostics, který Apple nyní spouští v USA a Evropa se jej dočká příští rok. Nástroj Apple Diagnostics je určený pro uživatele, kteří si s opravami zařízení od Applu dokáží poradit sami. Dává jim totiž do rukou prostředky, se kterými mohou otestovat funkčnost součástí a odhalit případné poškozené díly stejně jako v autorizovaných servisech Apple a v nezávislých servisech.

Program samoobslužných oprav Self Service Repair, který byl představen v dubnu roku 2022, poskytuje každému, kdo má zkušenosti s opravami elektronických zařízení, přístup k příručkám, originálním náhradním dílům a nástrojům, jaké se používají v prodejnách Apple Store nebo autorizovaných servisech Apple. Účelem tohoto programu je ulehčit opravy zařízení širšímu okruhu uživatelů.

Pro uživatele, kteří s opravami elektronických zařízení žádné zkušenosti nemají, je nejbezpečnějším a nejspolehlivějším způsobem opravy návštěva profesionálního autorizovaného servisu s certifikovanými techniky, kteří používají originální díly Apple. Za poslední tři roky Apple téměř zdvojnásobil počet servisních míst s přístupem k originálním dílům, nástrojům a školením Apple, včetně více než 4 500 nezávislých poskytovatelů oprav. Celosvětová síť více než 5 000 autorizovaných poskytovatelů servisních služeb Apple čítá více než 100 000 aktivních techniků.