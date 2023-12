Jak bude vypadat Apple iPhone 16? Podívejte se na návrhy designů

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Současná řada iPhone 15 se na trhu sotva ohřála a spekulace se přesto stáčejí k nadcházejícím iPhonům 16. Dnes se budeme věnovat výhradně základnímu iPhonu 16, jehož podobu skrze makety přines macrumors.com. Z dostupných obrázků můžeme vidět, nad jakými vzhledy Apple uvažuje. Do oka vám nesjpíše nejvíce padne model zcela vlevo ve žlutém provedení, který má přepracované zadní fotoaparáty, a to tak trochu po vzoru dávného iPhonu X. Duální objektivy jsou usazeny pod sebe do oválného modulu. Nabízí také pozměněné tlačítko pro regulaci hlasitosti, které je spojené, což jsme u iPhonů notnou řádku let rovněž neviděli.

Na bocích si můžeme všimnout Akčního tlačítka, které se nachází vždy nad tlačítky pro regulaci hlasitosti a je poměrně malé. Výjimkou je černá maketa, kde si Apple testuje větší tlačítko. V přípravě je také nové tlačítko na pravém boku, výrazně pod klávesou, která slouží k odemykání. Zřejmě bude mít více funkcí, například bude fungovat také jako spoušť fotoaparátu.

Zcela beze změny by pak v případě iPhonu 16 měla být čelní strana, kde se očekává AMOLED displej s Dynamic Islandem, který se nachází již v iPhonu 15. Není překvapivé, že Apple zřejmě zvažuje více odlišných vzhledů a je nyní předčasné odhadovat, ke kterému se nakonec přikloní. Vědět nám však můžete dát vy, jaký ze tří předobrazených iPhonů 16 by vám vyhovoval nejvíce.