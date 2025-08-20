Vylepšení jen na papíře? Definice Snapdragonu 7s Gen 4

Qualcomm oficiálně představil nový Snapdragon 7s Gen 4, který má navázat na loňský 7s Gen 3. Jenže místo velkého kroku vpřed jde spíše o drobný upgrade, který standardní uživatelé nejspíš ani nepoznají, i když, proto tu nejsme.
Architektura procesoru každopádně zůstává stejná, což znamená 1+3+4 jádra Kryo. Jedinou změnou je tak navýšení taktu hlavního jádra Cortex-A720 na 2,7 GHz místo 2,5 GHz, což podle Qualcommu znamená asi 7% nárůst výkonu v CPU.
A podobně je na tom grafika – nová Adreno GPU má být o 7 % rychlejší a přidává podporu několika herních technologií. Hráče spíše potěší podpora ultraširokých displejů (1 300 × 2 900 px) se 144Hz obnovovací frekvencí.
A jak dodává gsmarena.com, na papíře vypadá zajímavě i modernizovaný ISP s podporou 200Mpx snímačů a 4K videa, stejně jako lepší schopnosti spojené s umělou inteligencí díky novému NPU Hexagon, jenže i tady Qualcomm spíše dohání konkurenci.
Paměťová výbava, stejně jako konektivita, pak zůstává průměrná: LPDDR5 RAM, úložiště UFS 3.1, 5G v pásmu sub-6 GHz, Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4. K dispozici je také rychlonabíjení Quick Charge 4+.
Parametry Snapdragonu 7s Gen 4
|Parametr
|Specifikace
|AI
|Qualcomm® Artificial Intelligence (AI) Engine
|CPU
|Qualcomm® Kryo™, 64bit, takt až 2,7 GHz
|GPU
|Qualcomm® Adreno™, podpora OpenCL™ 2.0 FP, OpenGL® ES 3.2, Vulkan® 1.3
|Hexagon™ procesor
|Scalar Accelerator, Vector eXtensions (HVX)
|Sensing Hub
|Qualcomm® Sensing Hub
|5G modem
|Snapdragon® 5G Modem-RF System, rychlost stahování až 2,9 Gbps
|5G technologie
|Šířka pásma 140 MHz (Sub-6), 2 nosné (mmWave), 200 MHz (mmWave)
|Optimalizace výkonu
|5G PowerSave 2.0, AI-Enhanced Signal Boost, Smart Transmit™ 2.0, Wideband Envelope Tracking
|Mobilní sítě
|Podpora LTE (CBRS, FDD, TDD), HSPA, WCDMA, TD-SCDMA, EV-DO, DSS, 5G (SA/NSA, mmWave, Sub-6, agregace)
|Dual SIM
|Dual SIM Dual Active (DSDA): 5G+5G a 5G+4G
|Wi-Fi / Bluetooth
|Qualcomm® FastConnect™, rychlost až 2,9 Gbps, standardy Wi-Fi 4/5/6/6E (802.11b/g/n/ac/ax), pásma 2,4 / 5 / 6 GHz
|Wi-Fi funkce
|4K QAM, MU-MIMO (UL/DL), OFDMA (UL/DL)