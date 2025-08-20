mobilenet.cz na sociálních sítích

Marek Vacovský
Vylepšení jen na papíře? Definice Snapdragonu 7s Gen 4
  • Qualcomm uvedl Snapdragon 7s Gen 4, ale zásadní změny oproti loňsku nepřináší
  • Výkon narostl o jednotky procent, architektura zůstává stejná

Qualcomm oficiálně představil nový Snapdragon 7s Gen 4, který má navázat na loňský 7s Gen 3. Jenže místo velkého kroku vpřed jde spíše o drobný upgrade, který standardní uživatelé nejspíš ani nepoznají, i když, proto tu nejsme.


Architektura procesoru každopádně zůstává stejná, což znamená 1+3+4 jádra Kryo. Jedinou změnou je tak navýšení taktu hlavního jádra Cortex-A720 na 2,7 GHz místo 2,5 GHz, což podle Qualcommu znamená asi 7% nárůst výkonu v CPU.

A podobně je na tom grafika – nová Adreno GPU má být o 7 % rychlejší a přidává podporu několika herních technologií. Hráče spíše potěší podpora ultraširokých displejů (1 300 × 2 900 px) se 144Hz obnovovací frekvencí.

A jak dodává gsmarena.com, na papíře vypadá zajímavě i modernizovaný ISP s podporou 200Mpx snímačů a 4K videa, stejně jako lepší schopnosti spojené s umělou inteligencí díky novému NPU Hexagon, jenže i tady Qualcomm spíše dohání konkurenci.

Paměťová výbava, stejně jako konektivita, pak zůstává průměrná: LPDDR5 RAM, úložiště UFS 3.1, 5G v pásmu sub-6 GHz, Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4. K dispozici je také rychlonabíjení Quick Charge 4+.

Parametry Snapdragonu 7s Gen 4


Parametr Specifikace
AI Qualcomm® Artificial Intelligence (AI) Engine
CPU Qualcomm® Kryo™, 64bit, takt až 2,7 GHz
GPU Qualcomm® Adreno™, podpora OpenCL™ 2.0 FP, OpenGL® ES 3.2, Vulkan® 1.3
Hexagon™ procesor Scalar Accelerator, Vector eXtensions (HVX)
Sensing Hub Qualcomm® Sensing Hub
5G modem Snapdragon® 5G Modem-RF System, rychlost stahování až 2,9 Gbps
5G technologie Šířka pásma 140 MHz (Sub-6), 2 nosné (mmWave), 200 MHz (mmWave)
Optimalizace výkonu 5G PowerSave 2.0, AI-Enhanced Signal Boost, Smart Transmit™ 2.0, Wideband Envelope Tracking
Mobilní sítě Podpora LTE (CBRS, FDD, TDD), HSPA, WCDMA, TD-SCDMA, EV-DO, DSS, 5G (SA/NSA, mmWave, Sub-6, agregace)
Dual SIM Dual SIM Dual Active (DSDA): 5G+5G a 5G+4G
Wi-Fi / Bluetooth Qualcomm® FastConnect™, rychlost až 2,9 Gbps, standardy Wi-Fi 4/5/6/6E (802.11b/g/n/ac/ax), pásma 2,4 / 5 / 6 GHz
Wi-Fi funkce 4K QAM, MU-MIMO (UL/DL), OFDMA (UL/DL)
