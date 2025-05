Zde je vše, co jste chtěli vědět o procesoru Xring O1 od Xiaomi

Jistě víte, že Xiaomi tento týden představilo telefon Xiaomi 15S Pro a tablet Xiaomi Pad 7 Ultra. To by samo o sobě nebylo tak zajímavé, ale zásadní je, že je pohání vlastní čipset Xiaomi – Xring O1. Detailní rozbor populárního technologického YouTube kanálu Geekerwan, který můžete vidět níže, přitom odhalil, že jde o velmi propracovaný a z velké části vlastní návrh.

Víme tak, že Xring O1 s 10jádrovou procesorovou jednotkou běží na nejmodernějším 3nm výrobním procesu TSMC (N3E) a nabízí hned dvě prémiová jádra Cortex-X925. Xiaomi navíc úplně vynechalo starší jádra Cortex-X4 a místo nich vsadilo na dvojí verzi jader Cortex-A725: čtyři výkonná (3,4 GHz) a dvě úsporná (1,9 GHz). Mají odlišnou fyzickou velikost a výrazně nižší takt, takže se čip umí výborně přizpůsobit aktuální potřebě výkonu. Pro jistotu pak nechybí ještě dvě jádra Cortex-A520 na 1,8 GHz.

Zajímavostí je, že Xring O1 nepoužívá System Level Cache (SLC). Místo toho spoléhá na masivní vnitřní cache: 16 MB L3 sdílených mezi všech 10 jader, 2 MB L2 pro každé jádro X925 a 1 MB L2 pro každé jádro A725. Díky tomu zvládá Xring O1 rychle zpracovávat data bez častého sahání do RAM, což šetří energii a zvyšuje výkon, má to však i háček, ke kterému se ještě dostaneme.

🫡🔥Full self-developed Xiaomi Xring 01

- Own ISP + NPU

- Good competition against other top-class flagship SoC

- Powerful CPU perf with GPU in gaming but bit high power draw

- Good battery life expected not at SD 8 Elite level. pic.twitter.com/RK8O6SLHqx