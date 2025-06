Výdrž ze říše snů? Chystá se Poco F7 s obrovskou baterií

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na internet unikly skrze server Android Treasure (viz androidtreasure.com) podrobné specifikace a řada snímků chystaného smartphonu Poco F7, které naznačují, že se jedná o zařízení s velkými ambicemi. Poco F7 se rýsuje jako telefon kombinující impozantní displej, solidní výkon a překvapivou výdrž baterie, což by mu mohlo zajistit silnou pozici na trhu.

Dominantou Poco F7 má být rozsáhlý 6,83palcový OLED displej. Tento panel slibuje vynikající obrazovou kvalitu s podporou 12bitového barevného podání, technologie Dolby Vision a HDR10+. To znamená, že uživatelé se mohou těšit na živé barvy, hlubokou černou a působivý kontrast, ideální pro sledování filmů a hraní her. Je zajímavé, že telefon má mít větší rozměry než například vybavenější Pro verze.

Pod kapotou Poco F7 se údajně skrývá výkonný procesor Snapdragon 8s Gen 4. Tento čipset bude doprovázen až 12 GB operační paměti RAM a až 512 GB interního úložiště. Taková konfigurace by měla zajistit naprosto plynulý chod i těch nejnáročnějších aplikací a her, stejně jako bleskurychlou odezvu systému a dostatek místa pro všechna vaše data. Poco F7 se tak jeví jako zařízení bez kompromisů v oblasti výkonu.

Co se týče fotografických schopností, Poco F7 by mělo nabídnout slušnou výbavu. Hlavní snímač s rozlišením 50 megapixelů slibuje detailní a ostré snímky za většiny světelných podmínek. Dále se očekává 8megapixelový fotoaparát, který bude s největší pravděpodobností sloužit jako ultraširokoúhlý objektiv. Pro selfie nadšence je připravena 20megapixelová přední kamera, která by měla zajistit kvalitní autoportréty a čisté videohovory.

Jedním z nejvíce poutavých prvků uniklých specifikací je obrovská kapacita baterie. Poco F7 má disponovat 7 550 mAh baterií, což je výrazně nadprůměrná hodnota slibující extrémně dlouhou výdrž na jedno nabití. Na některých trzích se však má bohužel objevit menší baterie. Naštěstí i tak s nadprůměrnou kapacitou 6 500 mAh. Opětovné dočerpání energie zajistí 90W drátové nabíjení. Překvapit může i výkonné reverzní nabíjení s 22,5 W.

Připravované Poco F7 prozatím nemá oficiálně potvrzené datum představení, avšak předpokládá se, že se tak stane do konce tohoto měsíce. Je také nasnadě, že Poco bude, jako již tradičně, útočit i příznivou cenou.