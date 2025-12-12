Fotíme s Poco F8 Pro: spousta výkonu i prémiový design, ale co fotovýbava?

mobilenet.cz na sociálních sítích

Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Kromě primárního a ultraširokoúhlého objektivu výrobce přihodil také teleobjektiv
  • Ten nabídne 2,5násobný zoom i vícesměrové PDAF ostření
  • Podívejte se, jak novinka fotí v různých světelných podmínkách
Xiaomi Poco F8 Pro
Zatímco v minulosti se snažila značka Poco zabodovat především výkonem, aktuální modely nabízí již relativně vyvážený mix vlastností. I nyní samozřejmě hraje použitý čipset a hrubý výkon prim, ale velmi důležité je také konstrukční zpracování, displej, baterie či rychlost nabíjení. Vše uvedené splňuje nové Poco F8 Pro na jedničku, ale jak si vede v oblasti fotoaparátu?

Při pohledu na použité snímače nelze neocenit snahu výrobce nabídnout i něco navíc a kromě standardního hlavního a ultraširokoúhlého snímače zaujmout také 2,5násobným teleobjektivem s vícesměrovým PDAF ostřením. Ostatně je to právě Xiaomi, které se velkou měrou zasloužilo o rozšíření teleobjektivů se schopností zachytit makro snímky.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 2,5násobný teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 50 Mpx 20 Mpx
Světelnost objektivu f/1.9 f/2.2 f/1.6 f/2.2
Velikost senzoru 1/1,55" 1/4" 1/2,88" 1/4"
Velikost pixelu 1 µm 1,12 µm 0,6 µm 0,7 µm
Označení senzoru OmniVision OVX8000 OmniVision OV08D OmniVision OV50M OmniVision OV20B
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace
Typ ostření vícesměrové PDAF pevné ostření vícesměrové PDAF pevné ostření

V případě Poca F8 Pro teleobjektiv rovněž dokáže zachytit makro snímky, avšak v případě aktivace makro režimu doporučuje fotit až z 50 centimetrů, což je vzhledem k ohniskové vzdálenosti teleobjektivu přinejmenším překvapivé. Naopak při pokusu zachytit makro v běžném režimu fotoaparátu je ochoten ostřit již ze vzdálenosti cca 10 centimetrů. Níže se můžete podívat na ukázky snímků z různých fotoaparátů v rozlišných světelných podmínkách.

