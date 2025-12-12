Fotíme s Poco F8 Pro: spousta výkonu i prémiový design, ale co fotovýbava?

Zatímco v minulosti se snažila značka Poco zabodovat především výkonem, aktuální modely nabízí již relativně vyvážený mix vlastností. I nyní samozřejmě hraje použitý čipset a hrubý výkon prim, ale velmi důležité je také konstrukční zpracování, displej, baterie či rychlost nabíjení. Vše uvedené splňuje nové Poco F8 Pro na jedničku, ale jak si vede v oblasti fotoaparátu?
Při pohledu na použité snímače nelze neocenit snahu výrobce nabídnout i něco navíc a kromě standardního hlavního a ultraširokoúhlého snímače zaujmout také 2,5násobným teleobjektivem s vícesměrovým PDAF ostřením. Ostatně je to právě Xiaomi, které se velkou měrou zasloužilo o rozšíření teleobjektivů se schopností zachytit makro snímky.
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|2,5násobný teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|8 Mpx
|50 Mpx
|20 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.9
|f/2.2
|f/1.6
|f/2.2
|Velikost senzoru
|1/1,55"
|1/4"
|1/2,88"
|1/4"
|Velikost pixelu
|1 µm
|1,12 µm
|0,6 µm
|0,7 µm
|Označení senzoru
|OmniVision OVX8000
|OmniVision OV08D
|OmniVision OV50M
|OmniVision OV20B
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF
|pevné ostření
|vícesměrové PDAF
|pevné ostření
V případě Poca F8 Pro teleobjektiv rovněž dokáže zachytit makro snímky, avšak v případě aktivace makro režimu doporučuje fotit až z 50 centimetrů, což je vzhledem k ohniskové vzdálenosti teleobjektivu přinejmenším překvapivé. Naopak při pokusu zachytit makro v běžném režimu fotoaparátu je ochoten ostřit již ze vzdálenosti cca 10 centimetrů. Níže se můžete podívat na ukázky snímků z různých fotoaparátů v rozlišných světelných podmínkách.
Xiaomi Poco F8 Pro 512 GB
|Rozměry
|157,5 × 75,3 × 8 mm, 199 g
|Displej
|AMOLED, 6,59" (2 510 × 1 196 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 210 mAh, doba nabíjení: 0:37 hodin