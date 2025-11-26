Poco F8 Pro korunuje ideální rozměry a ultrazvukovou čtečku skvostným výkonem

Populární podznačka Xiaomi s názvem Poco dnes uvádí dvojici novinek z řady F8. Model F8 Pro přitom nabídne vše důležité: špičkový výkon nového Snapdragonu, kvalitní obrazovku s tenkými rámečky, ultrazvukovou čtečku a dokonce i teleobjektiv a obří baterii. Jaké jsou naše první dojmy?
Balení včetně pouzdra
V černožluté krabičce na zákazníky čeká samotný smartphone, ale také praktické šedé silikonové pouzdro a pochopitelně rovněž nabíjecí/datový kabel. Kabel je typu USB-A/USB-C, což příliš nepotěší například majitele novějších automobilů, kde již USB-A konektor mnohdy schází. Samotný adaptér je nutné si dokoupit, případně využít již ten, který máte k dispozici.
Designová lahůdka
Doby, kdy se telefony Poco vyznačovaly někdy až trochu cirkusovými herními logy a designem jsou dávno pryč a nové Poco F8 Pro je toho skvělým příkladem. Máme zde totiž čest s elegantním, prémiovým zařízením, které využívá hliníkový rámeček (s jemnou „saténovou“ úpravou) a také skleněná záda. Konkrétně u nich se výrobce chlubí tím, že jsou vyrobena z jednoho 2mm skleněného bloku metodou CNC cold-carving, která zahrnuje tři fáze opracování a celkem 41 procesů. Výsledkem je 1,3mm vyvýšený prvek okolo fotomodulu, kde najdeme hned tři senzory, ale také logo Sound by Bose.
Pochopitelně jsme chvíli po rozbalení vyzkoušeli, jak novinka hraje a podává velmi slušné výkony, přesto bychom očekávali ještě o něco výraznější basovou složku. Prostorový efekt je nicméně povedený, stejně jako vysoká hlasitost bez zkreslení. V rámci multimediálního záýžitku se sluší zmínit rovněž 6,59" AMOLED obrazovka. U ní jsou samozřejmostí velmi tenké rámečky, špičkový jas, ale například také integrace ultrazvukové čtečky otisků prstů. I v tomto počasí tak není problém odemykat „promrzlým“ či mokrým prstem na první dobou.
Špičkový čipset a obří baterie
Smartphony Poco tradičně cílí na vyznavače hrubého výkonu, což v tomto případě obstarává 12 GB operační paměti v kombinaci s čipsetem Snapdragon 8 Elite. Novinka je tak jako stvořená pro hraní i těch nejnáročnějších titulů a jsme také velmi zvědaví na to, jak si výrobce poradil se zahříváním: chlazení by mělo být totiž o 40 % efektivnější než u modelu Poco F7 Pro. O dostatek úložiště každopádně nebude nouze díky 512GB paměťovému čipu. Oproti některým předešlým generacím nabídne novinka také podporu eSIM.
Kde si Xiaomi zaslouží velkou pochvalu, je oblast baterie. Kapacita 6 270 mAh je u telefonu s hmotností 199 gramů a příjemnými rozměry rozhodně nadprůměrná. Navíc s podporou 100W nabíjení a udávanou rychlostí nabití z 0 na 100 % za 37 minut. Je tak zřejmé, že na běžnou hodnotu nabití 80 % se uživatelé dostanou mnohem rychleji a my to samozřejmě hodláme otestovat.
V oblasti fotovýbavy pak na zájemce čeká soustava hlavního (50 Mpx) a ultraširokoúhlého objektivu (8 Mpx), mnohem zajímavější však podle nás může být 2,5× 50Mpx teleobjektiv s OIS. Brzy se můžete těšit na klasický fotočlánek.
Dostupnost a cena
Novinka bude v prodeji od 2. prosince 2025 na e-shopu mi.com, v kamenných prodejnách Xiaomi Store a prostřednictvím dalších oficiálních prodejních kanálů. Do 26. prosince platí zaváděcí ceny, díky kterým mohou zákazníci ušetřit až 3 700 Kč. Poco F8 Pro bude dostupný ve třech barvách, tedy Titanium Silver, Blue a Black. K dispozici bude ve dvou variantách, 12 GB + 256 GB a 12 GB + 512 GB. Doporučená maloobchodní cena varianty 12 GB + 256 GB činí 15 499 Kč a varianty 12 GB + 512 GB 16 999 Kč. Do 26. prosince však platí zaváděcí ceny, a to 12 799 Kč a 13 499 Kč.
Xiaomi Poco F8 Pro 512 GB
|Rozměry
|157,5 × 75,3 × 8 mm, 199 g
|Displej
|AMOLED, 6,59" (2 510 × 1 196 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 210 mAh, doba nabíjení: 0:37 hodin