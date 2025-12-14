xiaomi-poco-f8-pro

Před mnoha lety oblíbený termín „zabiják vlajkových lodí“ byl velmi často spojován kromě jiných i se značkou Poco. Podznačka Xiaomi se zpočátku profilovala vyloženě jako herní, postupem času se však čím dál tím více zaměřovala také na ty, kteří neprahnou po „blikátkách“, ale naopak ocení špičkový výkon v nenápadném, ač prémiovém, designu. Jak se povedl nejnovější model Poco F8 Pro?
|Konstrukce
|157,5 × 75,3 × 8 mm, 199 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,59" (2 510 × 1 196 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 210 mAh, bezdrátové nabíjení: ne, doba nabíjení: 0:37 hodin
|Dostupnost
|listopad 2025, 16 999 Kč
Obsah balení: pouzdro a kabel
V černožluté krabičce čeká smartphone, USB-C/USB-A kabel a také povedené silikonové pouzdro šedé barvy.
- včetně pouzdra
Konstrukční zpracování: regulérní vlajková loď?
Vzhledem by mohlo Poco F8 Pro konkurovat mnoha výrazně dražším modelům a vděčí za to nejen použitým materiálům (matný hliník i sklo na zádech), ale také designové umírněnosti. Nečekejte žádné módní výstřelky či extravaganci v podobě blikajících prvků apod., zkrátka „jen“ osvědčený vzhled, který zaručeně nikoho neurazí a naopak mnohé osloví tím, jak nenápadně působí. Pokud k tomu přidáme také schopnost odolávat otiskům a ochranu IP68, nelze si na nic stěžovat.
Dominantou zadní strany je skleněný obdélník s fotoaparáty a také nápisem Sound by Bose. Fotomodul naštěstí příliš nevystupuje nad okolní povrch, i díky tomu se telefon (bez pouzdra) prakticky nehoupe v případě, že jej položíte na stůl či jiný rovný povrch. Na spodní a horní straně si také můžeme všimnout líbivé „mřížky“ reproduktoru a na těle zařízení dokonce najdeme také infraport.
Mohu pochválit i velmi slušnou haptickou odezvu, jejíž intenzitu si lze velmi přesně nastavit pomocí posuvníku v sekci Zvuky a vibrace. Spodní strana je pak domovem pro slot na SIM, kam se vměstnají hned dvě nanoSIM karty (nikoliv karta paměťová), přičemž Poco F8 Pro si poradí také s eSIM. Na závěr mohu kladně zhodnotit také umístění tlačítek na pravém boku, která je velmi snadné nahmatat. Zařízení má příjemné rozměry i hmotnost (199 gramů), díky čemuž je pohodlné držet/používat jej.
- odolnost IP68
- hliníkové rámečky a skleněná záda
- kvalitní haptická odezva
- povedený design
- fotomodul příliš nevystupuje
Displej: kvalita, na kterou si rychle zvyknete
Poco dlouhodobě dokazuje, že v oblasti displejů umí, proto ani zde nepřekvapí kvalitní 6,59" AMOLED panel s podporou 120Hz obnovovací frekvence i 2 560Hz PWM stmíváním, což ocení zejména uživatelé citliví na blikání. Použitá obrazovka se navíc může pochlubit velmi tenkými a symetrickými rámečky a z vlajkového segmentu ji „vykopne“ snad jen Gorilla Glass 7i, neboť jej vídáme i u výrazně levnějších smartphonů. Na druhou stranu třeba také u nedávno testované Motoroly Edge 70.
Obrazovka sice nepodporuje technologii LTPO, ale to nemá na kvalitu obrazu logicky vliv. Jemnost 419 PPI je více než dostačující, stejně jako jas. Jeho maximální hodnota je podle výrobce až 3 500 nitů a v rámci běžného používání jsem se nedostal do situace, kdy by jas nebyl dostačující. Příkladně funguje automatická regulace a i minimální jas dokáže být skutečně velmi nízký. Co také určitě potěší, je podpora HDR10+ i certifikace Dolby Vision, na které například Samsung s oblibou šetří.
V nastavení naštěstí nečeká žádné zbytečné softwarové omezení, kdy lze AoD aktivovat pouze na 10 sekund po klepnutí jako u levnějších modelů značky. Stejně velmi chválím nasazenou ultrazvukovou čtečku otisků, která funguje bleskově rychle a velmi spolehlivě. Navíc je o něco výše, takže se snadno nahmatá.
- kvalitní displej s vysokým jasem
- tenké rámečky
- ultrazvuková čtečka otisků prstů
- podpora Dolby Vision i HDR10+
Zvuk: naplní vaše očekávání?
Přestože na zádech telefonu najdeme zmínku Sound by Bose, zvukový přednes není porovnatelný s velikány typu ROG Phone. Chybí mu výraznější basy a na maximální hlasitost může být poslech i mírně nepříjemný. Zvuk také zní trochu ploše, a to i když vyberete v nastavení Dynamický režim (další možností je Vyvážený). Nechybí však ekvalizér s možností nastavení dle vašich preferencí. Zvuk je na poměry smartphonů v dané cenové kategorii mírně nadprůměrný, ale rozhodně to není nic, kvůli čemu byste si měli zrovna tento model pořizovat.
- kvalitní reproduktory
- Sound by Bose je spíše jen nálepkou
Výkon hardwaru: špičkový, jako vždy
Novinku pohání oblíbený čipset Snapdragon 8 Elite, který doplňuje 12 GB RAM LPDDR5X a 256/512GB úložiště UFS 4.1. Výkon je více než dostačující i pro náročnější hry, náročný multitasking apod. V případě zahřívání jsem nenarazil na nic limitujícího, nicméně na trhu najdeme i zařízení osazené stejným čipsetem s o něco lépe vyřešeným chlazením.
- vysoký výkon
- 512GB úložiště
Výdrž baterie: spousta mAh i W
Navzdory rozumným rozměrům se výrobci povedlo do útrob mobilu vměstnat 6 210mAh křemíkovou baterii, s níž se můžete bez větších problémů dostat i na dvoudenní výdrž, zároveň neschází extrémně rychlé nabíjení. Díky podpoře 100 W je možné se za pomoci kompatibilního adaptéru dostat za 30 minut na cca 80 % baterie. Naopak bezdrátové nabíjení chybí, zajímavostí je však podpora 22,5W reverzního drátového nabíjení. Pokud byste tak náhodou chtěli tímto telefonem drátově nabíjet jiný smartphone, u stále velkého množství telefonů byste docílili jejich max. výkonu.
- nadprůměrná kapacita baterie
- velmi rychlé nabíjení
- absence bezdrátového nabíjení
Konektivita: včetně eSIM i Wi-Fi 7
V rámci konektivity nepřekvapí nutný základ v podobě systémů GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC, ale také NFC, Wi-Fi 7, 5G a Bluetooth 5.4. O propojení se světem se pak stará dvojice nanoSIM včetně eSIM, dále je k dispozici infraport a také novinka od Xiaomi pro offline komunikaci na vzdálenost až 2 km. Jedná se o zajímavou vychytávku, pokud se s někým ocitnete ve volném prostranství (např. v divoké přírodě) a nebudete mít signál, avšak v ČR zatím není dostupná.
- kompletní konektivita včetně eSIM
Fotoaparát: nezklame?
Fotovýbava Poca F8 Pro spoléhá na osvědčenou kombinaci snímačů, kromě primárního fotoaparátu s OIS tedy výrobce nasadil ultraširokoúhlý objektiv, selfie kamerku a také 2,5násobný teleobjektiv. Právě tento snímač se z celé nabídky v kontextu toho, do jakého segmentu novinka zapadá, jeví jako nejzajímavější.
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|2,5násobný teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|8 Mpx
|50 Mpx
|20 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.9
|f/2.2
|f/1.6
|f/2.2
|Velikost senzoru
|1/1,55"
|1/4"
|1/2,88"
|1/4"
|Velikost pixelu
|1 µm
|1,12 µm
|0,6 µm
|0,7 µm
|Označení senzoru
|OmniVision OVX8000
|OmniVision OV08D
|OmniVision OV50M
|OmniVision OV20B
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF
|pevné ostření
|vícesměrové PDAF
|pevné ostření
Snímky jsou nicméně spíše průměrné, což se vztahuje i na zmíněný teleobjektiv. Obecně vzato mají problémy s ostrostí, která není ideální, stejně tak nepotěší ani způsob, jakým telefon fotky procesuje – mnohdy vypadají nepřirozeně právě vlivem postprocessingu, HDR také není nejsilnější stránkou a snímky jednoduše nevzbudí žádné velké nadšení. Průměrně náročným zřejmě postačí, ale v dané cenové relaci lze rozhodně najít i lépe fotící telefony. K dispozici jsou také makro snímky zachycené na teleobjektiv, avšak makro režim upozorňuje na to, aby byly fotografie zachyceny z cca 50 cm. To je relativně zvláštní, neboť teleobjektiv v normálním režimu dokáže ostřit i z cca 10 cm. Video má také pouze průměrnou kvalitu, i když si mohou uživatelé aktivovat třeba i záznam v 8K s 24 FPS. U selfie kamerky je pak nutné počítat však pouze s Full HD rozlišením, snímky z ní jsou ale ucházející.
Poco F8 Pro Full HD 30 FPS selfie video
- spíše slabší fotovýbava
Software: slušná podpora, mnoho balastu
Pro mnohé dost možná největší překážkou může být systém, respektive nadstavba Hyper OS, která jako taková funguje svižně a bez záseků, ale také může působit trochu těžkopádně a čas od času někde v systému můžete narazit na reklamu či nechtěné návrhy různých aplikací. Samozřejmě neschází balast v podobě předinstalovaných aplikací typu App Mall, Booking.com, Facebook, Amazon Shopping a celé řady dalších, včetně různých her. Naštěstí je lze vcelku snadno smazat, ale i tak by si je mohl výrobce odpustit. Podle dostupných informací by měla novinka obdržet čtyři velké aktualizace, tj. až na Android 20, a také šest let bezpečnostních záplat. K dispozici je i celá řada funkcí umělé inteligence.
- dlouhá softwarová podpora
- různé funkce AI
- balast
Zhodnocení
Poco F8 Pro je povedeným smartphonem, pokud je pro vás prioritou výkon, displej, baterie/nabíjení a design. Kde naopak pokulhává, je fotovýbava, stejně tak zamrzí zbytečný balast v systému. Celkově je však Poco F8 Pro rozhodně zajímavou volbou.
Konkurence
Xiaomi 15T Pro je velmi zajímavou volbou pro všechny, kteří ocení velkou obrazovku, parádní výkon, rychlé nabíjení i dlouhou výdrž a k tomu třeba i vysokou odolnost či hliníkovou konstrukci. Oproti boduje 15T Pro v oblasti fotovýbavy, a to také díky 5násobnému teleobjektivu. Na druhou stranu o něco méně výkonný čipset a také menší baterii, někoho by však mohla přesvědčit podpora bezdrátového nabíjení.
Xiaomi 15T Pro 1 TB
|Rozměry
|162,7 × 77,9 × 8 mm, 210 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9400+,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|5 500 mAh
Za podobnou cenu lze pořídit také např. Google Pixel 9, který nabídne kvalitnější fotografie (přestože nedisponuje teleobjektivem) i systém. Stejně jako u Poca F8 Pro se můžete spolehnout na ultrazvukovou čtečku otisků prstů, ale v oblasti výkonu Poco vyhrává na plné čáře. Poco je lepší také, co se týče velikosti baterie a nabíjecího výkonu, Pixel 9 však nabídne bezdrátové nabíjení.
Google Pixel 9
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,5 mm, 198 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 700 mAh
Do konkurence lze zařadit také Nothing Phone (3), který má však méně výkonný čipset a menší baterii. Na druhou stranu nabídne zajímavější design a také schopnější fotovýbavu, která byla po aktualizacích značně vylepšena. Důležitou roli hraje i systém, kde podle našeho názoru boduje rozhodně Nothing Phone (3).
Nothing Phone (3) 512+16 GB
|Rozměry
|160,6 × 75,6 × 9 mm, 218 g
|Displej
|AMOLED, 6,67" (2 160 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 150 mAh, doba nabíjení: 0:54 hodin
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz