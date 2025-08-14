mobilenet.cz na sociálních sítích

Budoucnost patří křemíku. Nové Poco M7 Plus láká 7 000mAh baterií

Michal Pavlíček
Budoucnost patří křemíku. Nové Poco M7 Plus láká 7 000mAh baterií
Fotografie: Poco
  • Výkon obstarává procesor Snapdragon 6s Gen 3
  • Podporováno je 33W drátové nabíjení
  • Nasazen je starší Android 15 s bídnými vyhlídkami na aktualizace

Xiaomi dnes oficiálně představilo jeden ze základních modelů podznačky Poco, model Poco M7 Plus (viz poco.in). Ani v tomto případě už se však uživatelé nemusí smiřovat s tím, že by dostali telefon zcela bez výbavy. Na co se rozhodně mohou spolehnout, to je velký displej, jehož úhlopříčka se zastavila na 6,9". Příjemně překvapí jemné Full HD+ rozlišení a dokonce i 144Hz obnovovací frekvencí. O ochranu celého panelu se pak stará sklíčko Gorilla Glass 3.

Xiaomi Poco M7 Plus

Po stránce výkonu je nasazen nový procesor Snapdragon 6s Gen 3. Poco hodlá nabízet dvě různé verze, a to 128+6 GB a 128+8 GB. Kdyby ale byl úložný prostor přeci jen nedostatečný, pojme telefon až 1TB paměťovou kartu, přičemž slot je hybridní. Pojme tak buď dvě nano SIM karty, nebo jednu nano SIM kartu a paměťovku. Prostředí obstarává starší Android 15, který lze zabezpečit otiskem prstu, nezbytná čtečka je na pravém boku. Aktualizace mají chodit jen 2 roky, v případě bezpečnostních záplat 4 roky.

Zadní strana se snaží vypadat moderně a současně v jedné z variant i velice originálně, kdy bílou plochu rozbijí modro červené rámování. Na hlavní fotoaparáty se moc nehledělo. Nasazen je 50megapixelový snímač a sekundární objektiv výrobce prozatím ani nekomentuje. Čelní kamerka v průstřelu displeje je základní s 8 megapixely.

Xiaomi Poco M7 Plus

V útrobách mobilu se nachází křemíko-uhlíková baterie s obří kapacitou 7 000 mAh a je podporováno 33W drátové nabíjení. Dostalo se i na podporu 18W reverzního nabíjení. Mobil vám tak může posloužit i jako powerbanka.

Nové Poco M7 Plus od Xiaomi se začne prodávat ještě v srpnu, avšak nejprve na indickém trhu. Cena základní varianty 128+6 GB bude v přepočtu kolem 4 tisíc korun i s daní. Zda se s novinkou setkáme i na českém trhu, není v tuto chvíli potvrzeno.

Technické parametry Xiaomi Poco M7 Plus 128+8 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce168,5 × 80,5 × 8,4 mm, 217 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
DisplejTFT IPS, 6,9" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, autofocus
ChipsetQualcomm Snapdragon 6s Gen 3, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ?
Operační systémAndroid 15
Akumulátor7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnost, ?
poco.in,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze