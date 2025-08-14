Budoucnost patří křemíku. Nové Poco M7 Plus láká 7 000mAh baterií

Xiaomi dnes oficiálně představilo jeden ze základních modelů podznačky Poco, model Poco M7 Plus (viz poco.in). Ani v tomto případě už se však uživatelé nemusí smiřovat s tím, že by dostali telefon zcela bez výbavy. Na co se rozhodně mohou spolehnout, to je velký displej, jehož úhlopříčka se zastavila na 6,9". Příjemně překvapí jemné Full HD+ rozlišení a dokonce i 144Hz obnovovací frekvencí. O ochranu celého panelu se pak stará sklíčko Gorilla Glass 3.
Po stránce výkonu je nasazen nový procesor Snapdragon 6s Gen 3. Poco hodlá nabízet dvě různé verze, a to 128+6 GB a 128+8 GB. Kdyby ale byl úložný prostor přeci jen nedostatečný, pojme telefon až 1TB paměťovou kartu, přičemž slot je hybridní. Pojme tak buď dvě nano SIM karty, nebo jednu nano SIM kartu a paměťovku. Prostředí obstarává starší Android 15, který lze zabezpečit otiskem prstu, nezbytná čtečka je na pravém boku. Aktualizace mají chodit jen 2 roky, v případě bezpečnostních záplat 4 roky.
Zadní strana se snaží vypadat moderně a současně v jedné z variant i velice originálně, kdy bílou plochu rozbijí modro červené rámování. Na hlavní fotoaparáty se moc nehledělo. Nasazen je 50megapixelový snímač a sekundární objektiv výrobce prozatím ani nekomentuje. Čelní kamerka v průstřelu displeje je základní s 8 megapixely.
V útrobách mobilu se nachází křemíko-uhlíková baterie s obří kapacitou 7 000 mAh a je podporováno 33W drátové nabíjení. Dostalo se i na podporu 18W reverzního nabíjení. Mobil vám tak může posloužit i jako powerbanka.
Nové Poco M7 Plus od Xiaomi se začne prodávat ještě v srpnu, avšak nejprve na indickém trhu. Cena základní varianty 128+6 GB bude v přepočtu kolem 4 tisíc korun i s daní. Zda se s novinkou setkáme i na českém trhu, není v tuto chvíli potvrzeno.
Technické parametry Xiaomi Poco M7 Plus 128+8 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|168,5 × 80,5 × 8,4 mm, 217 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|TFT IPS, 6,9" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ?
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?