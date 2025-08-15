Poco M7 4G je základ pro všechny, kteří hledají obří mobil

Nové Poco M7 4G míří na nenáročné uživatele, kteří hledají mobil s velkým displejem či dlouhou výdrží. Rovnou se proto u baterie zastavme. Její kapacita totiž rozhodně budí pozornost, činí 7 000 mAh. Výdrž by se tak mohla pohybovat kolem 2 až 3 dnů. Nabíjení je podporováno jen drátem o maximálním výkonu 33 W.
Další dominantou je displej na čelní straně. IPS panel s 6,9" úhlopříčkou má Full HD+ rozlišení a 144Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 850 nitů. O výkon se stará procesor Snapdragon 685 v základu s 6GB operační pamětí a 128GB úložištěm. Vyšší verze poskytne 8GB RAM a 256GB interní paměť. V obou případech si však mobil poradí s až 2TB paměťovou kartou.
Hlavní fotoaparát se může pochlubit 50 megapixely, což je slušná hodnota. Sekudnrání snímač je sice přítomen, ale výrobce se o něm prozatím nezmiňuje. Pro tvorbu selfies je na čelní straně 8megapixelová kamerka. V další výbavě nechybí Bluetooth 5.3 či NFC. Naopak se již nedostalo na 5G.
Jak informuje server GSMarena (viz gsmarena.com), Poco M7 4G se prozatím objevilo na polském trhu, přičemž cena by se měla pohybovat v přepočtu kolem 3 tisíc korun. Otázkou zůstává, jaké plány Poco, potažmo Xiaomi nadále má a na jakých trzích se model M7 4G vlastně ještě objeví.
Technické parametry Xiaomi Poco M7 4G 256+8 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|171,1 × 82,1 × 8,6 mm, 224 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|TFT IPS, 6,9" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 685, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?