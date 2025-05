Výdrž baterií v mobilech stoupne. Realme plánuje mobil s 10 000 mAh

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Výdrž mobilních telefonů se za poslední dekádu nijak výrazně neposunula. Mobily sice mají čím dál úspornější procesory, ale stále je nabíjíme buď každý večer, ti šťastnější na konci každého druhého dne. Na lepší časy by se však přeci jen mohlo blýskat, neboť se v telefonech v loňském roce pozvolna začínají objevovat moderní křemíko-uhlíkové baterie. Ty zpravidla v identických rozměrech umí nabídnout vyšší kapacitu, klidně třeba i o 40 %.

Realme GT 7T a Realme GT 7

Smělé plány má například Realme. To už letos ukázalo, že to s většími bateriemi myslí skutečně vážně. Na mysli máme například novinkové modely GT 7 a GT7T, které se pyšní bateriemi s kapacitou 7 000 mAh. U toho však čínský výrobce nekončí. V rozhovoru pro Android Headlines (viz androidheadlines.com) zástupci společnosti Realme uvedli, že ještě do konce letošního roku uvede na trh mobilní telefon s baterií o kapacitě 7 500 mAh. Samozřejmě nepadlo konkrétní označení, ale lze odhadovat, že by mohlo jít o budoucí Realme GT 8 Pro.

Ani to však nemá být vrchol současných ambicí, minimálně v případě Realme. Opět pro Android Headlines (viz androidheadlines.com) totiž společnost uvedla, že má v plánu představit mobilní telefon, který nabídne baterii s kapacitou 10 000 mAh. V tomto případě však nebyl specifikován časový rámec, ale je nasnadě, že se tak nestane dříve než v průběhu příštího roku.

Někdo by mohl namítnout, že mobily s takto vysokokapacitními bateriemi už na trhu existují, dokonce i s výrazně většími kapacitami. Zpravidla jde o méně známé značky vyrábějící odolné mobily, kdy takto velká baterie zapříčiní i výrazně větší tloušťku zařízení. U budoucích novinek od (nejen) Realme by však baterie s větší kapacitou neměly znamenat i větší tloušťku telefonu, což je onen zásadní posun.