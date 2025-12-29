Jde o to být první. Neznámé Realme má baterii s kapacitou 10 001 mAh

Příchod křemíko-uhlíkových baterií pomohl rozběhnout nové závody v hodnotě kapacity baterií. Především čínští výrobci tak během zhruba dvou let dokázali zdvojnásobit kapacitu baterie, pokud vezmeme v potaz, že tehdy byla běžná kapacita kolem 5 000 mAh. Před pár dny nám Honor prezentoval novinky řady Win, které se pyšní baterií s kapacitou 10 000 mAh.
Skrze komunikační kanál Telegram (viz t.me) však nyní unikla fotka neznámého telefonu Realme, který na obrazovce informuje o baterii s kapacitou 10 001 mAh. Zdá se, že by o rekordu mohla do budoucna rozhodovat každičká mAh. V případě potvrzení by tak Realme Honor překonalo o pouhou 1 mAh. Samozřejmě za předpokladu, že do té doby někdo jiný nepředstaví telefon s větší kapacitou.
Informační stránka na doposud neznámém Realme prozrazuje i přítomnost nadstavby Reame UI 7.0, která je spjata s nejnovějším Androidem 16. Dále vidíme 12GB operační paměť a 256GB úložiště. Další informace jsou na displeji skryté, případně pak zcela neznámé. Budeme si tak muset počkat na potvrzení chytrého telefonu od Realme, který nabídne obří baterii.
