Jde o to být první. Neznámé Realme má baterii s kapacitou 10 001 mAh

Michal Pavlíček
1
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Chystané Realme využívá Android 16 a Realme UI 7.0
  • Nasazena je 12GB RAM a 256GB úložiště

Příchod křemíko-uhlíkových baterií pomohl rozběhnout nové závody v hodnotě kapacity baterií. Především čínští výrobci tak během zhruba dvou let dokázali zdvojnásobit kapacitu baterie, pokud vezmeme v potaz, že tehdy byla běžná kapacita kolem 5 000 mAh. Před pár dny nám Honor prezentoval novinky řady Win, které se pyšní baterií s kapacitou 10 000 mAh.

Realme

Skrze komunikační kanál Telegram (viz t.me) však nyní unikla fotka neznámého telefonu Realme, který na obrazovce informuje o baterii s kapacitou 10 001 mAh. Zdá se, že by o rekordu mohla do budoucna rozhodovat každičká mAh. V případě potvrzení by tak Realme Honor překonalo o pouhou 1 mAh. Samozřejmě za předpokladu, že do té doby někdo jiný nepředstaví telefon s větší kapacitou.

Informační stránka na doposud neznámém Realme prozrazuje i přítomnost nadstavby Reame UI 7.0, která je spjata s nejnovějším Androidem 16. Dále vidíme 12GB operační paměť a 256GB úložiště. Další informace jsou na displeji skryté, případně pak zcela neznámé. Budeme si tak muset počkat na potvrzení chytrého telefonu od Realme, který nabídne obří baterii.

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 10:54
Nepřekonává vůbec nic, Honor Power 2 má 10080mAh.. vyjde 5.1.2026
