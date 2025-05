Realme GT 7(T) v redakci: když hledáte skvělý výkon, který baterie nezabrzdí

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Realme na tuzemský trh přivádí dvě novinky, se kterými chce způsobit tak trochu poprask. Proč? Například kvůli inovativnímu přístupu k baterii a nabíjení, což je zřejmě nejpalčivější problém většiny nových smartphonů. Ano, výkon je neméně důležitý, ale pokud baterie nestačí, je víceméně k ničemu. Realme GT 7 a GT 7T neopomíjejí ani výkon, ani baterii, což ve výsledku může zaujmout (nejen) zájemce o špičkový herní smartphone za rozumnou cenu.

Realme GT 7T (vlevo) je výraznější, prodávat se bude i ve variantě Racing Yellow

Obě novinky poznáte nejen díky mírně odlišným rozměrům, ale primárně při pohledu na zadní stranu. Zatímco Realme GT 7 je designově čistší, téměř by se chtělo říct „uhlazenější“, model s přídomkem „T“ připomíná svou zadní stranou závodní automobil. Nutno podotknout, že varianta ze žluté EKO kůže s černými pruhy působí opravdu skvěle, v záplavě nudných černých a bílých smartphonů jde o příjemné zpestření.

Hmotnost obou novinek se pohybuje okolo hranice 205 gramů a nutno poznamenat, že v ruce působí lehčím dojmem. Hmotnost je navíc velmi dobře rozvržená a problém jim nedělá ani „balancování na hraně“, o čemž se můžete přesvědčit z následujících snímků. Zajímavostí je, že značka Realme použila při výrobě telefonů grafen (umístěný mezi sklo a baterii s plochou 4000 mm²), který lépe odvádí odpadní teplo – týká se to všech variant, až na Racing Yellow u modelu GT 7T. Realme GT 7 se navíc pyšní špičkovou odolností dle certifikace IP69/IP68.

Na přední straně se nacházejí obdobně velké panely – Realme GT 7 nabízí 6,78” AMOLED panel s certifikací HDR10+ a Dolby Vision a maximálním jasem až 6 000 nitů (špičkový jas), Realme GT 7T se pyšní 6,8palcovým AMOLED panelem, rovněž s podporou Dolby Vision a HDR10+, avšak s nižším jasem. Oba panely jsou však jedním slovem vynikající, nabízejí velmi dobré pozorovací úhly a potěší i kvalita barevného podání. V obou displejích se nachází čtečka otisků prstů, v tomto případě jde o optický senzor, který má velmi dobré umístění a reaguje velice přesně a rychle.

Obě novinky se pochopitelně liší i použitým procesorem – zatímco Realme GT 7 tasí špičkový MediaTek Dimensity 9400e vyrobený 4nm výrobní technologií, který se řadí vůbec k těm nejvýkonnějším, Realme GT 7T operuje s MediaTek Dimensity 8400-MAX, což vzhledem k zaměření novinky většinu jistě potěší. Na první výsledky benchmark testu GeekBench se můžete podívat na přiloženém snímku.

Obě novinky jsou jako stvořené pro náruživé hráče a jak už víme, Realme se rozhodlo zaměřit se primárně na baterii a nabíjení. Obě novinky shodně nabízejí 7 000 mAh baterii a obě novinky shodně podporují špičkové 120W nabíjení – již 14 minut bude stačit na dobití 50 % kapacity, 40 minut pak stačí na doplnění kapacity z 0 na 100 %, což je vzhledem k extrémní kapacitě opravdu skvělý výsledek, tato kombinace patří vůbec k tomu nejlepšímu na trhu. V balení se nachází kabel, konkrétně USB-A–USB-C kabel, adaptér si však musíte pořídit vlastní – dobrou zprávou je, že v rámci různých akcí vás nevyjde na více než 750 Kč, investice se v tomto případě opravdu vyplatí. Důležitou informací je také to, že díky nasazení vylepšeného chlazení a technologie Smart Bypass (napojení přímo na základní desku) se novinky při nabíjení nepřehřívají. A hraní PUBG při 120 FPS? Samozřejmě, žádný problém…

Rozdílná je i nabídka fotoaparátů – GT 7 nabídne 50Mpx snímač Sony IMX906, který dokáže zaznamenat 8K video, GT 7T nabízí hlavní snímač Sony IMX896 se stejným rozlišením, který zvládá 4K video. K dispozici je i teleobjektiv a ultraširokoúhlý snímač. Ze zkušeností víme, že Realme se na kvalitu fotoaparátů v poslední době výrazněji zaměřilo a ani v případě novinek rozhodně nejde o snímače „do počtu“, což si velice brzy detailněji ověříme i v podrobném fototestu, který pro vás již připravujeme. Dodáme, že novinky neignorují ani AI – v tomto případě zaujme funkce AI Planner, která funguje jako taková osobní sekretářka – dokáže například vytvořit událost do kalendáře z konverzace na WhatsApp, nebo z obrázku události na Facebooku. Nechybí samozřejmě ani AI Translator a AI dovednosti související s úpravou fotografií.

Realme GT 7 zaujme tenkým rudým orámováním modulu fotoaparátu

Novinky na tuzemský trh dorazí za speciální zaváděcí cenu. Realme GT 7 12+512 GB vyjde do 15. června na 17 999 Kč (poté na 19 999 Kč), Realme GT 7T bude k dispozici ve dvou variantách, přičemž varianta 12+256 GB vyjde do 15. června na 14 499 Kč (poté za 15 999 Kč), varianta 12+512 GB vyjde na 15 999 Kč (poté na 17 499 Kč). Vzhledem k poměrně výrazným slevám se zaváděcí ceny opravdu vyplatí, cenová politika značky je v tomto ohledu velmi zajímavě nastavená. A co si o novinkách myslíte vy?

Technické parametry Realme GT 7 12+512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 162,4 × 76,1 × 8,3 mm , 206 g , konstrukce: klasická Displej OLED, 6,78" (2 780 × 1 264 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset MediaTek Dimensity 9400e , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 7 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost květen 2025, 17 999 Kč