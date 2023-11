Vodafone láká na neomezená data zdarma i vánoční slevy na elektroniku až 5 000 Kč

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ve vánoční kampani Vodafone připravil novinky a dárky, třeba výrazné slevy na chytrou elektroniku. V prodeji jsou i certifikované telefony iPhone z druhé ruky s dvouletou zárukou, které šetří peněženku i planetu. Neomezený tarif Super + se dá pořídit o více než 240 korun levněji a u předplacených karet jsou připraveny až 2 týdny neomezených dat zdarma. Zkrátka nepřijdou ani diváci Vodafone TV nebo studenti.

„On chtěl být muzikant, já chci být včelařka. Já chci mít psí wellness. Já chci porodit prezidentku, já pomáhat druhým…,“ zaznívá mimo jiné v jednom z vánočních spotů Vodafonu, kde už tradičně vystupuje herec Martin Hofmann.

„Při přípravě na Vánoce nám z rozhovorů se zákazníky zasvítilo jednoduché poselství: Žiji pro svou rodinu nebo okolí a ani nepřemýšlím o tom, co by mě udělalo šťastným. Proto chceme lidi inspirovat k tomu, aby si dovolili snít a dali o svých přáních vědět svým blízkým. S pomocí moderních technologií jejich přání pošleme tam, kde je největší šance, že se splní. Více informací o speciální misi se dozvíte začátkem prosince na webu vodafone.cz,“ říká Barbora Kožíšková, ředitelka brandové komunikace Vodafonu.

Kdo si ale svým přáním není jistý nebo chce obdarovat někoho potřebného, může se podívat na Strom přání. Vodafone se spojil s Klubem svobodných matek, je tak možné udělat radost dětem osamělých maminek.

Vodafone rozdává tisícové slevy nejen na telefony

Samozřejmě i Vodafone si připravil řadu dárků a letos chce zákazníkům ukázat, jak širokou a různorodou nabídku elektroniky má. Ať už jde třeba o herní konzoli Sony PlayStation 5 nebo nový televizor. Na tato zařízení i chytré telefony, tablety, notebooky nebo chytré hodinky lze využít slevu až 5 000 korun ke každému telefonnímu číslu, dostupná je jak pro nové, tak pro stávající zákazníky.

Nově mohou i mladí a studenti do věku 26 let získat slevu na zařízení ve výši až 5 000 korun k neomezeným tarifům #jetovtobě Super+ a Premium 5G. A to třeba na nový Samsung Galaxy Z Flip5 (256 GB) nebo chytré hodinky.

Vodafone také dává druhý život telefonům iPhone. To znamená, že použitá certifikovaná zařízení vrací do oběhu s dvouletou zárukou, a tím šetří planetu i peněženky zákazníků.

Konkrétně jde nyní o model iPhone 12 (64 GB) za 13 601 Kč a nově pak od prosince o iPhone 13 mini (128 GB) za 16 001 Kč. I tady ovšem platí možnost slevy ve výši až 5 000 korun ve spojení s neomezeným tarifem.

Neomezená data ještě výhodněji a dárek u předplacených karet

Neomezený mobilní tarif Super+ lze nově získat za výhodnější cenu, a to napořád. Kdo si tarif koupí spolu s pevným internetem od Vodafonu, získá ho už dokonce o více než 240 korun levněji, tedy za 755 korun měsíčně. K předplaceným kartám jsou připraveny až dva týdny neomezených mobilních dat zdarma.

K televizoru Sony je tříměsíční televizní podívaná zdarma

S Vánocemi jsou spojeny pohádky a vůbec mnoho oblíbených filmů. Pro všechny zákazníky Vodafone TV je připravený ve Videotéce dárek v podobě exkluzivního obsahu z produkce HBO a HBO Max. Každý adventní víkend si tak mohou příjemně zkrátit čekání na Ježíška v sekci Vánoce na Max.

Pro velký zájem také Vodafone prodlužuje akční nabídku, kdy si zákazníci mohou pořídit pevné internetové připojení jen za 299 korun měsíčně. Akce se týká i prémiové gigabitové rychlosti.