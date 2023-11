Vodafone nabízí ochutnávku skutečně neomezeného tarifu s lákavou 50% slevou

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Neomezené tarify má dnes v nabídce již každý z velkých operátorů působících na českém trhu, stále však mají ve srovnání s obdobnými tarify v zahraničí (včetně našich nejbližších sousedů) některá omezení a nejsou tak cenově výhodné. Rozhýbat stojaté vody se v tomto ohledu rozhodl Vodafone, který nyní nabízí 50% slevu na všechny tři neomezené tarify, respektive předplatná, s označením Basic One, Super One a Premium One. Skutečně neomezené je pak standardně volání, posílání SMS i objem přenesených dat (pouze však v rámci ČR, na pobyt v zahraničí se vztahují datové limity stanovené EU), rozdíly tedy najdeme v maximálních přenosových rychlostech.

Zatímco Basic One je vhodný spíše pro méně náročné uživatele s přenosovou rychlostí 4 Mb/s, prostřední tarif Super One je již dostačující pro komfortní sledování videí v HD rozlišení i videohovory. Rychlost v tomto případě dosahuje solidních 20 Mb/s. Nejvyšší Premium One pak pak uživatelům skýtá neomezenou (5G) rychlost dle možností pokrytí dané lokality. Výhodou je rovněž 1 000 minut v rámci roamingu do Regionu 1, viz seznamy zařazení států do regionů na stránkách vodafone.cz.

Předplatné s 50% slevou je bez závazků a lze jej kdykoliv zrušit.

I tato lákavá nabídka má však jeden háček. Aktivaci 50% slevy, kdy Basic One vyjde na 349 Kč měsíčně, Super One 499 Kč a Premium One 654 Kč, je nutné provést v aplikaci Vodafone One (nikoliv Můj Vodafone), kterou je tak nutné si nejprve stáhnout. Více však bude zákazníky zajímat, že je nabídka aktivní pouze po dobu 3 měsíců, což zamrzí, pozitivní však je, že si lze za uvedené ceny předplatné těchto služeb pouze vyzkoušet a následně jej zrušit, neboť je bez závazků.

QR kód pro jednoduché stažení aplikace Vodafone One i další detaily této nabídky lze dohledat na vodafone.cz.