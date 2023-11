Operátorům platíme zhruba 500 Kč měsíčně a jsme spokojeni, ukázal průzkum

Fotografie: pixabay.com

Český telekomunikační úřad ve spolupráci s poradenskou společností a s výzkumnou agenturou nechal vypracovat poměrně zajímavý průzkum, který se zabývá preferencemi a celkovou spokojeností uživatelů mobilních služeb v České republice. Úvodem zmiňme, že průzkumu se účastnil vzorek 1 500 respondentů a vše se vztahuje na jednu soukromou SIM kartu.

Začít můžeme kupříkladu měsíční útratou, tedy tím, kolik za služby mobilnímu operátorovi každý měsíc zaplatíme. Největší část respondentů, konkrétně 39 %, platí měsíčně částku v rozmezí od 200 Kč do 499 Kč. Druhá nejpočetnější skupina, 22 %, platí 500 Kč až 799 Kč. Zajímavostí je, že 11 % respondentů měsíčně platí méně než 100 Kč. Naopak více než 1 000 Kč měsíčně platí méně než 10 % dotázaných. Náklady na mobilní služby zhodnotilo 45 % lidí jako přijatelné, 20 % jako výhodné a 16 % jako velmi výhodné. Z toho vyplývá, že 81 % dotázaných hodnotí ceny českých operátorů kladně.

Kolik měsíčně platíme za mobilní služby?

Měsíční útrata za mobilní služby % uživatelů do 99 Kč 10,3 % od 100 Kč do 199 Kč 10,0 % od 200 Kč do 499 Kč 39,0 % od 500 Kč do 799 Kč 20,8 % od 800 Kč do 999 Kč 5,0 % od 1 000 Kč do 1 299 Kč 4,2 % od 1 300 Kč do 1 499 Kč 1,6 % 1 500 Kč a více 3,6 %

Pro mnohé může být překvapením, že jsme se službami operátorů spíše spokojení, neboť 69 % odpovídajících je u svého stávajícího operátora minimálně 5 let a jeho služby by dalším lidem doporučilo 75 % respondentů. Nijak zásadně do toho nezasahují virtuální operátoři, jejichž služby si zvolilo pouze 11 % dotázaných.

Tři čtvrtiny respondentů uvedly, že využívají mobilní data, přičemž 65 % využívá současně data, volání i SMS zprávy. 10 % lidí využívá jen data a volání, zatímco SMS vůbec. Rovněž 10 % dotázaných pak telefon využívá jen ke svému prapůvodnímu účelu, tedy telefonování.

Zajímavá čísla vzešla i z průzkumu mobilních dat. Ze všech dotázaných totiž takřka 22 % uvedlo, že má neomezený datový balíček. Jde současně o nejpočetnější skupinu odpovídajících. Oproti tomu 11,3 % uživatelů má datový balíček s objemem dat do 1 GB. Ohledně dat uvedlo přes 37 % dotázaných, že pro ně není důležitá rychlost, ale neomezený datový balíček.

Měsíční objem dat

Objem dat na měsíc % uživatelů do 1 GB 11,3 % od 1 GB do 1,99 GB 7,2 % od 2 GB do 2,99 GB 8,5 % od 3 GB do 3,99 GB 8,6 % od 4 GB do 4,99 GB 10,0 % od 5 GB do 6,99 GB 6,1 % od 7 GB do 9,99 GB 5,5 % od 10 GB do 14,99 GB 6,0 % od 15 GB do 19,99 GB 2,1 % 20 GB a více 3,1 % neomezená data 22,4 %

Kromě mobilních služeb se průzkum dotazoval také na používání aplikací. Tou vůbec nejpoužívanější je nepřekvapivě WhatsApp, který uvedlo 68 % dotázaných. V těsném závěsu je Facebook (61 %), YouTube (55 %), následovaný navigací (53 %) a první pětici uzavírá Instagram, který aktivně používá zhruba třetina odpovídajících.

Které aplikace využíváme nejvíce?