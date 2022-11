Honor Magic Vs naživo: revoluční pant a 5 000mAh baterie za 30 tisíc korun?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnost Honor na veletrhu MWC představila tzv. duální strategii, v rámci níž hodlá zpestřit evropskou nabídku o nejnovější ohebné i regulérní vlajkové modely představené v Číně. První vlaštovkou je Honor Magic Vs, který byl dnes oficiálně představen v rámci čínského představení a my jsme si jej mohli vůbec jako první redakce v ČR vyzkoušet naživo.

Přepracovaný pant a menší ohyb v displeji

Nový Honor Magic Vs je skládacím telefonem typu tablet, tedy s velkým vnitřním ohebným displejem stvořeným pro náročnější uživatele, kteří chtějí nejen velkou plochu, ale také vylepšený multitasking. Na testovaném kousku nebyl k dispozici finální software, tudíž jsme nemohli vyzkoušet, jak moc velké ambice v tomto smyslu MagicOS 7.0 má, výrobce se však rozhodně hodlá na tuto oblast zaměřit.

Na první pohled patrný je pak přepracovaný pant, který se má skládat pouze ze 4 částí namísto původních 92 komponent. Do útrob zařízení jsme nahlédnout nemohli, pant má však příjemnou tuhost a v zavřeném stavu je mezi stranami ohebného displeje skutečně miniaturní mezera, která je zachována snad jen proto, aby se samotné části displeje nepoškodily dřením o sebe. V rámci zjednodušení pantu však zároveň došlo i ke změně tuhosti, respektive otevíracích úhlů, v nichž displej setrvá. Nesetkáte se tak s žádnou obdobou režimu Flex, kdy by zůstal telefon rozevřený například v pravém úhlu. Používat jej lze zkrátka jen plně rozevřený, nebo naopak zaklapnutý, kdy přijde na řadu vnější panel.

Díky rozměrům zařízení a velikosti externího displeje lze přitom Honor Magic Vs velmi pohodlně používat i v zavřeném stavu, navíc má vnější displej podporu až 120Hz obnovovací frekvence, zatímco vnitřní „pouze“ 90 Hz. U vnitřního displeje jistě stojí za zmínku i místo ohybu v oblasti pantu, které je nově užší, tedy i méně viditelné. Při běžném používání si jej pak v podstatě nemáte šanci všimnout. Ovládací tlačítka jsou tentokrát na levém boku a skleněná záda mají matnou povrchovou úpravu, což jednoznačně chválíme.

Nejlehčí skládačka s největší baterií

Navzdory nejnižší hmotnosti u smartphonů v dané třídě (tedy skládaček typu tablet) disponuje novinka největší baterií, konkrétně o kapacitě 5 000 mAh, navíc s podporou 66W nabíjení. Nový Honor Magic Vs jsme mohli používat pouze chvíli, navíc s nefinálním softwarem, tudíž rozhodně nelze hodnotit, jak na tom bude po stránce výdrže. Vzhledem k nasazení povedeného Snapdragonu 8+ Gen1 by však výdrž mohla být (v dané třídě) nadstandardní. Škoda jen absence bezdrátového nabíjení, což lze však s přihlédnutím k velké baterii (rozdělené do dvou částí) alespoň částečně omluvit.

Dostupnost novinky na českém trhu prozatím neznáme, pokud se zde však objeví (dá se předpokládat, že ano), jsme zvědaví na cenu. Při přepočtu z čínské ceny a přidaněním českou sazbou vychází totiž cena na velmi zajímavých 30 tisíc korun. Přestože tento jednoduchý výpočet nezahrnuje žádné clo ani náklady na logistiku a další, mohlo by se teoreticky jednat o vcelku „cenově dostupný“ ohebný smartphone této konstrukce.