Nabídka skládaček se utěšeně rozšiřuje a mezi jedny z těch zajímavějších se nepochybně řadí i Honor Magic Vs. Již v loňském roce představený smartphone zavítá i do Evropy a pokusí se zaujmout velkou baterií s podporou rychlého nabíjení, povedenou fotovýbavou, ale i unikátní konstrukcí. Jak se novinka povedla?

Mezi nejzajímavější ohebné smartphony současnosti se nepochybně řadí i Honor Magic Vs s unikátní konstrukcí pantu, který výrobce (spolu s displejem) testuje na neuvěřitelných 400 tisíc ohnutí. Novinku jsem si poprvé vyzkoušel již v listopadu loňského roku, nyní jsem ji však mohl regulérně používat a zde jsou mé dojmy.

Technické parametry Honor Magic Vs Kompletní specifikace Konstrukce 160,3 × 72,6 × 12,9 mm , 267 g , konstrukce: rozevírací Displej OLED, 7,9" (2 272 × 1 984 px) Fotoaparát 54 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: ?, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 38 000 Kč

Obsah balení: nadprůměrný

Na rozdíl od Galaxy Z Fold4, k němuž je dodáván pouze kabel, obsahuje balení Honoru také 66W napájecí adaptér (Honor SuperCharge) zakončený USB-A, USB-A/USB-C kabel i základní ochranu v podobě nasazovacího pouzdra, do něhož vklouzne zadní strana zařízení (část s fotomodulem).

Líbilo se nám bohatý obsah balení

Konstrukční zpracování: pant bez mezery

Přestože jsem se s telefony této konstrukce setkal již několikrát, Honor Magic Vs na mě během delšího používání udělal dojem a s výjimkou zvýšené odolnosti dle IP je podle mě v mnoha ohledech lepší než Galaxy Z Fold4. Jedním z důvodů je například zpracování pantu, jehož komponenty se smrskly z původních 92 na pouhé 4. To by se mělo odrazit na výdrži dle hesla čím méně součástek, tím méně věcí, které se mohou pokazit, ale hlavně přímo v konstrukci telefonu, jenž v zavřeném stavu nemá žádnou mezeru mezi panty. To vypadá nepochybně lépe, ale hlavně umožňuje snížit tloušťku a musím říct, že Honor Magic Vs je v zavřeném stavu natolik tenký (v reálu se zdá snad ještě tenčí, než je), že jej lze vcelku snadno používat jako běžný telefon a nepůsobí to vůbec nepřirozeně.

Dalším z důvodů, proč se Honor Magic Vs tak pohodlně používá v zavřeném stavu, je sice podlouhlý, ale přesto relativně standardní poměr stran 21:9, zatímco Galaxy Z Fold4 má delší poměr 23,1:9. Nahmatání ovládacích prvků na displeji je tak o poznání snazší a jednoduše pohodlnější. Rovněž hmotnost necelých 270 gramů už není zase až tak daleko od zařízení běžné konstrukce, ale hlavně je dobře rozložená.

Čtečka otisků prstů funguje skvěle.

Honor Magic Vs v testovaném modrém provedení se chlubí pískovanými skleněnými zády, která vypadají hezky, ale hlavně na nich neulpívají otisky. Také má mírně netradičně rozložené ovládací prvky, neboť vypínací tlačítko je (v ideální výšce) na pravé půlce této skládačky, zatímco kolébka ovládání na levé. Při držení zařízení v rozloženém stavu tedy není potřeba posouvat pravý palec nahoru kvůli změně hlasitosti, neboť jej už zřejmě budete mít na levé straně na kolébce hlasitosti. Čtečka otisků prstů je pak stejně jako u Samsungu skryta právě ve vypínacím tlačítku a funguje naprosto skvěle.

Celkově je Honor Magic Vs konstrukčně velmi povedeným kouskem, jehož jedinou nevýhodou oproti jihokorejské konkurenci je chybějící odolnost dle IP. Kolem slotu pro jedinou nanoSIM (druhá může být v podobě eSIM) však najdeme silikonové těsnění, z čehož lze vytušit, že nějaká neoficiální odolnost zde přeci jen je.

Líbilo se nám rozumná hmotnost

skvěle se používá v zavřeném stavu díky poměru stran 21:9

čtyřkomponentový pant bez mezery

povedený design

spolehlivá čtečka otisků prstů

na zádech nezůstávají (viditelné) otisky

pant drží v různých pozicích

Nelíbilo se nám oficiálně bez odolnosti dle IP

slot pouze pro jednu nanoSIM (druhá může být eSIM)

Displej: bude 90 Hz stačit?

Zatímco v oblasti pantu lze považovat Honor za inovátora (minimálně v době představení), u ohebného OLED displeje za konkurencí představenou ve stejnou dobu mírně zaostává obnovovací frekvencí, která činí v maximu „jen“ 90 Hz. Pokud vám na druhou stranu nejde o čísla, rozhodně nebudete z plynulosti obrazovky zklamáni a strop 90 Hz zároveň přispívá k delší výdrži. Stejně tak lze pochválit maximální jas dostačující i pro používání venku během slunečného dne, podporu HDR10+ (na obou displejích) či samotnou uhlopříčku 7,9". Rýha v oblasti pantu je pak standardně viditelná pouze, když se na ni budete soustředit a během používání si jí nevšimnete. Nutno však dodat, že se najde i konkurence, u níž je tato rýha mnohem méně patrná.

Při používání různých aplikací se pak buď setkáte s tím, že budou automaticky roztažené na celý (ohebný) displej, nebo je bude možné roztáhnout. V Nastavení v sekci označené jako Skládací telefony lze vybrat mezi poměry stran 4:3, 16:9 a roztažením na celou plochu. Stejně tak lze nastavit, že při zaklapnutí telefonu se obsah přesune na vnější obrazovku. Při rozevření telefonu se pak automaticky obsah (aplikace) spuštěná na vnější obrazovce přesune na ohebný displej.

Tím se dostáváme k externímu displeji, který jsem již chválil za poměr stran 21:9, zaujme však rovněž uhlopříčkou 6,45", jemností 431 PPI, špičkovým jasem a tentokrát i podporou 120 Hz. Panel má navíc relativně tenké rámečky a zkrátka je radost jej používat. Zamrzí jen, že výrobce neprozradil, jaký typ ochranného skla používá. Přímo z výroby se pak na externí obrazovce nachází i ochranná fólie.

Líbilo se nám 120Hz externí obrazovka s vysokým jasem

podpora HDR10+

plynulé zobrazení aplikací napříč displeji

Nelíbilo se nám nespecifikované odolné sklo

Zvuk: nahlas a kvalitně

Hlasité reproduktory se ukrývají za mřížkami výhradně na levé straně zařízení, které si můžete (při přetočení telefonu z běžné pozice doleva) vcelku snadno zakrýt dlaněmi. S Magic Vs se tak naučíte telefon přetáčet na druhou stranu, i když to zpočátku není zcela přirozené, aby zůstaly reproduktory nahoře. Samotný zvuk se však řadí u ohebných telefonů tohoto typu k tomu nejlepšímu, s čím se lze vůbec setkat, neboť jsou velmi hlasité, ale také kvalitní. Těšit se můžete na solidní náznaky basů i slušně prokreslené středy a čisté výšky.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory

Výkon hardwaru: sázka na jistotu

Srdcem Magicu Vs je Snapdragon 8+ Gen1, jenž za letošními vlajkovými modely se Snapdragon 8 Gen2 sice výkonově zaostává, na druhou stranu nenastaví běžnému uživateli žádný limit a je zárukou svižného chodu a dostatku výkonu i za několik let. Skládačka pak disponuje rovněž 12 GB RAM (+ 7GB virtuální, kterou si zařízení vypůjčí z úložiště) a štědrým 512GB úložištěm. Honor Magic Vs má kromě dostatku výkonu rovněž velmi dobré zacházení s teplem při náročnějších úkonech, což oceníte například, pokud hodláte často hrát hry na vyšší nastavení.

Líbilo se nám dostatek výkonu na léta dopředu

štědré 512GB úložiště

Výdrž baterie: během necelé hodiny do 100 %

Pokud Honoru Magic Vs odpustíte absenci bezdrátového nabíjení (zřejmě na úkor větší baterie, jak to dělává například i ASUS u telefonů běžné konstrukce), budete z této skládačky nadšeni. Baterie o kapacitě 5 000 mAh je v tomto segmentu rozhodně nadstandardem a zároveň jistotou spolehlivé jednodenní výdrže, i když budete používat primárně větší ohebný panel s vyšším nastavením jasu. Oproti Z Foldu4 je také Magic Vs napřed v rychlosti nabíjení, kdy se za půl hodiny dostane s dodávaným 66W adaptérem na úroveň 85 %, což je jednoduše vynikající.

Líbilo se nám podpora rychlého nabíjení

v daném segmentu nadstandardní kapacita baterie a velmi slušná výdrž

Nelíbilo se nám absence bezdrátového nabíjení

Konektivita: bez problémů

V oblasti konektivity se mohou uživatelé těšit na podporu 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC a rovněž navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Nevýhodou oproti jihokorejské konkurenci může být absence technologie UWB, která má však stále velmi limitované využití, či obdoby režimu DeX, což však nabízí pouze Motorola.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: kvalitní záběry, rozporuplná aplikace

Honor Magic Vs je osazen sadou kvalitních snímačů, o to víc je škoda, že výrobce nezapracoval na fotoaplikaci, neboť ta se v podstatě nijak neliší od té standardní, kterou vídáme u smartphonů Honor běžné konstrukce. Jmenovitě to znamená absenci jakékoliv obdoby „Flex“ módu, tedy uzpůsobení rozhraní při pořizování snímků s napůl ohnutým displejem, což vybízí třeba i k záznamu videa, kdy samotný telefon poslouží jako tripod. Nic takového zde bohužel implementováno není a jediné, co Honor Magic Vs nabídne oproti zařízením běžné konstrukce, je možnost využít čelní displej, ovšem čistě jako náhled bez jakýchkoliv ovládacích prvků. I to je trochu nešťastné, neboť si tak skrze čelní displej (při focení/natáčení na hlavní fotoaparáty) nelze nic vyfotit ani měnit objektivy. Tato možnost je zredukována na gesto otevření dlaně, ovšem proč výrobce ovládací prvky nepřidal, to zůstává záhadou.

Hlavní snímač 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka (2×) Rozlišení 54 Mpx 8 Mpx 50 Mpx 16 Mpx Velikost snímače 1/1,49" ?" ?" ?" Označení snímače Sony IMX800 ? ? ? Velikost pixelů 1,0 µm ? µm ? µm ? µm Světelnost objektivu f/1.9 f/2.4 f/2.0 f/2.5 Ohnisková délka/rozsah 27 mm 81 mm 13 mm (122˚) 24 mm Stabilizace bez stabilizace optická bez stabilizace bez stabilizace Zaostření PDAF PDAF AF fixní

Po kritice samotné fotoaplikace (která je však příkladně svižná a rychle se v ní orientuje i laik) přichází na řadu samotná kvalita snímků, která se řadí k tomu nejlepšímu, s čím se lze u telefonů této konstrukce setkat. Ve fotovýbavě nechybí teleobjektiv s OIS (optickou stabilizaci však paradoxně postrádá hlavní snímač) a pořízené fotografie jednoduše vypadají velmi dobře, ať už fotíte ve dne, za šera či v noci. Snímky mají líbivé barvy, dostatek detailů, správně nastavený kontrast a jsou pěkně ostré. Navíc nechybí ani podpora makra, a to díky automatickému ostření ultraširokoúhlého objektivu, což je vždy vítaná vlastnost. Ke kvalitě nemám co vytknout ani u nočních snímků, které jsou tak akorát prosvícené, přičemž si zachovávají velmi solidní úroveň detailů a nemají problém se šumem. Video lze pak natáčet maximálně ve 4K s 60 FPS (s výjimkou ultraširokoúhlého objektivu).

Denní fotografie

Noční fotografie a fotky z interiéru

Portrétní a makro snímky

Honor Magic Vs 4K 60 FPS

Líbilo se nám automatické ostření u ultraširokoúhlého objektivu

kvalitní snímky i video

Software: Android 13 a Magic OS

Magic Vs využívá Android 13 a nejnovější nadstavbu Magic OS 7.1, což znamená, že jsou přítomny veškeré funkce Honor, jako je snadné sdílení či proprietární aplikace (například infraport). Mimo již zmíněného nevyužitého potenciálu fotoaplikace neschází klasické možnosti spuštění několika aplikací na obrazovce najednou (horizontálně či vertikálně), ale také již zmíněné přepínání aplikací mezi vnějším/vnitřním displejem. Z dalších vlastností lze pochválit svižný chod i garanci tří velkých aktualizací systému a 5 let bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám slušná softwarová podpora

Zhodnocení

Honor Magic Vs je konstrukčně povedený ohebný smartphone s přívětivou hmotností i dvojicí kvalitních displejů s vysokým jasem. Uživatele potěší i nadprůměrná kapacita baterie či kvalitní fotovýbava. Chybí ale bezdrátové nabíjení a nevyužit je potenciál softwaru pro ohebný smartphone. V tuto chvíli je každopádně těžké zhodnotit Magic Vs jako celek, neboť stále neznáme doporučenou českou cenu.

Konkurence

Jasnou konkurencí je Galaxy Z Fold4 s odolností dle IPX8 i netradiční UDC kamerkou schovanou pod displejem. Potěší rovněž lépe propracovaným softwarem, kapacita baterie je však menší, stejně jako nabíjecí výkon.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Z Fold4 512 GB Rozměry 155,1 × 67,1 × 15,8 mm , 263 g Displej Super AMOLED, 7,6" (2 208 × 1 768 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Konkurentem může být i Huawei Mate Xs 2, který zaujme velmi tenkou konstrukcí i stejně rychlým 66W nabíjením a fotovýbavou. Displej na vnější straně je však náchylnější na poškození a zařízení nepodporuje kvůli americkým restrikcím 5G sítě.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei Mate Xs 2 Rozměry 156,5 × 75,5 × 11,1 mm , 255 g Displej AMOLED, 7,8" (2 480 × 2 200 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , nanoSD Akumulátor 4 600 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz