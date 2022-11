Apple překopal Always-On režim. Nyní připomíná ten z Androidu

Jednou z nejzásadnějších inovací u iPhonů 14 Pro je kromě pilulkovitého průstřelu, který Apple nazývá jako Dynamic Island, rovněž podpora režimu Always-On, jenž je u ostatních výrobců standardem již několik let. Apple si na druhou stranu s Always-On vyhrál a lze tvrdit, že v podstatě nejlépe splňuje definici „Always-On“, neboť displej svítí celý, nikoli jen malá část.

iPhone 14 Pro Always On Display now has a few settings in iOS 16.2 Beta 3



You can disable your wallpaper and/or notifications for a more classic Always On look 👌 pic.twitter.com/ofl3Qhdtys