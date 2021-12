Vánoční tarif od T-Mobile vás za 425 Kč udrží neustále on-line

Fotografie: T-Mobile

Pryč jsou doby, kdy měl každý operátor jen několik paušálních a předpalcených tarifů. Dnešní nabídka je všechno, jen ne přehledná. Když k tomu připočteme různé doplňkové balíčky a zvýhodnění, je výběr toho správného tarifu „zábavou“ na dlouhé zimní večery. T-Mobile má navíc veřejnou a dále poloveřejnou nabídku. Čas od času totiž nabízí speciální tarify výhradně skrze své webové stránky. Aktuálně to je vánočně laděný tarif, který míří na všechny méně náročné uživatele, kteří však chtějí zůstat on-line za všech okolností.

Nový a časově omezený tarif může být váš za 425 Kč měsíčně. Za tuto částku vám operátor nabízí 150 volných minut do všech sítí, 150 volných SMS a balíček 4 GB dat. V této sestavě nejde o nabídku, která by stála za povšimnutí. T-Mobile však k tomuto tarifu automaticky připojuje i službu Pořád on-line. Ta zajistí, že i když vyčerpáte 4GB datový balíček, nebudete od internetu odstřihnuti. Dojde jen k výraznému zpomalení přenosové rychlosti na 256 kbit/s. V praxi to znamená, že budete moci nadále vyřizovat e-maily, používat messengery, načíst jízdní řády či spravovat bankovní aplikace. Načítání stránek bude pomalé, ale na základní komunikaci rychlost postačí.

Operátor rovněž vyzdvihuje, že využití tarifu není podmíněno žádný úvazkem, což znamená, že jej můžete kdykoliv zrušit, případně přejít na jiný tarif.