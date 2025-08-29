mobilenet.cz na sociálních sítích
T Phone 3
recenze

T Phone 3

Růžová síla za drobný peníz
Michal Pavlíček
3

Telefony pod vlastní značkou si v historii vyzkoušeli všichni čeští operátoři. Aktuálně u této tradice už jen setrvává T-Mobile a pro letošek si představil již 4. generaci, která se nazývá T Phone 3. Novinka za zhruba 4 tisíce korun láká nejen na 5G, ale třeba i eSIM nebo dlouhou softwarovou podporou.

Najít povedený chytrý telefon pro nenáročné bývá mnohdy obtížné. V nižší kategorii už je to vždy dílem jistého kompromisu. Nový T Phone 3 se papírově snaží lákat na poměrně zajímavou výbavu, ve které zdánlivě nic zásadního neschází. Velký displej, dostatečná paměť, dva fotoaparáty, zvýšená odolnost či příkladná softwarová podpora. Dobře je na tom i konektivita. Jak je to ale ve skutečnosti? Může být mobil za 4 tisíce korun skutečně dobrou volbou?

Technické parametry T-Mobile T Phone 3

Kompletní specifikace
Konstrukce166,5 × 77,1 × 9,3 mm, 218 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
DisplejTFT IPS, 6,6" (2 408 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 2 560 × 1 440 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 6 Gen 3,
PaměťRAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostsrpen 2025, 4 001 Kč

Obsah balení: nic navíc

V prodejním balení najdete kromě telefonu manuály a USB kabel. Chybí tedy nabíjecí adaptér. Na druhou stranu dostanete dárek v podobě voucheru k umělé inteligenci Perplexity Pro.

T-Mobile T Phone 3
Líbilo se nám
  • voucher k AI
Nelíbilo se nám
  • výrobce mohl dodat alespoň nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: rovná záda

Telefon působí na první pohled vcelku zdařile. Jeho výrobu má na svědomí čínská společnost Luxshare. Telefon působí lehce baculatým dojmem, za což může decentní zaoblení boků i hran zadní strany. Ta je jinak zcela plochá a na první pohled mě zaujalo, že dvojice fotoaparátů na zádech de facto nijak nevystupuje nad okolní povrch. A pak že to nejde...

T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
Na celou obrazovku

Vzhled sice na někoho může působit obyčejně, ale výrobce se snažil alespoň dílčími prvky mobil ozvláštnit. Například záda jsou rozdělena na dvě části, kdy jedna je matnější. Dostalo se i na již tradiční růžový prvek v podobě tlačítka na pravém boku. Že se jedná o mobil od T-Mobile pak definitivně stvrzuje i logo operátora uprostřed zadní strany.

Veškeré konektory se shlukly na spodní hraně, jde o USB-C a 3,5mm jack, což znamená, že připojení čehokoliv nebude sebemenší problém. Zpracování je příkladné. Zdá se, že menší pády by mobil nemusely rozházet.

Příjemným překvapením je pak zvýšená odolnost IP54, což značí, že telefonu nevadí stříkající voda a částečně ani prach. Je však pravdou, že právě tato skutečnost se začíná pomalu stávat standardem i mezi cenově dostupnějšími telefony. Každopádně je dobře, že T Phone 3 nezůstává pozadu.

Líbilo se nám
  • nevystupující fotoaparáty
  • dobrá ergonomie
  • odolnost IP54
Nelíbilo se nám
  • loga operátora
  • někomu bude vadit růžové tlačítko
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: rámečkům navzdory

O tom, kam telefon cílí, vás bezpečně přesvědčí čelní strana. Displej má totiž opravdu velké rámečky. Je třeba se ale vrátit na zem a vzít v potaz, že jde o telefon za 4 tisíce korun a zde nemá smysl řešit rámečky. Těšit se naopak můžete na 6,6" IPS panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Displej tak nepůsobí vůbec špatně, solidní je i jas, kdy se do problémů mobil dostává až na opravdu přímém ostrém slunci.

T-Mobile T Phone 3

K dispozici jsou funkce probuzení poklepáním či zvednutím. Naopak IPS panel zamezil integraci čtečky otisků prstů do displeje, a tak se nachází na pravém boku. Je spíše pomalejší, ale nejde o nic, co by sneslo kritiku v tomto segmentu. Mnohem méně se mi ale líbí agresivní haptická odezva displeje, která je zbytečně hlučná.

Líbilo se nám
  • solidní IPS panel
Nelíbilo se nám
  • horší haptická odezva

Zvuk: nouzové řešení

Zvuk je sice hlasitý, ale plechový. Pro konzumaci muziky je proto lepší zvolit sluchátka, a to klidně klasická, neboť 3,5mm jack nechybí.

Líbilo se nám
  • 3,5mm jack

Výkon hardwaru: spokojenost

Výkon dostatečný na veškeré běžné činnosti dodává Snapdragon 6 Gen 3 společně s 6GB RAM. Interní úložiště poskytuje 128 GB prostoru, respektive 101 GB po prvním zapnutí. Naštěstí telefon zvládá až 2TB paměťové karty.

T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3
Benchmark testy
Líbilo se nám
  • slušný procesor na danou kategorii
  • dostatečná RAM

Výdrž baterie: čistý průměr

V útrobách mobilu je baterie s kapacitou 5 000 mAh, což je dnes standard. Mobil bez větších potíží zvládá dva dny na nabití, nicméně hodně záleží, jak intenzivně jej používáte. Rozhodně však procenta kapacity nemizí před očima a nestalo se mi, že bych po celém dni (tedy zhruba po 12 hodinách) měl méně než 50 % kapacity baterie. Nabíjení je možné maximálně 15 W a zabere tak bezmála 2 hodiny, což není nic ke chlubení. Bezdrátové nabíjení vzhledem k ceně logicky schází.

T-Mobile T Phone 3
Líbilo se nám
  • slušná výdrž
Nelíbilo se nám
  • pomalé nabíjení
Konektivita: eSIM? Žádný problém

Poměrně komplexně je T Phone 3 vybaven po stránce konektivity. Samozřejmostí je podpora Wi-Fi s v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, dostalo se na Bluetooth 5.1 a nechybí ani NFC pro bezkontaktní placení. Mobil dokonce zvládá i práci s eSIM, čímž se stává jedním z nejlevnějších telefonů na trhu, které to umí. Díky tomu zvládá i práci se dvěma SIM kartami, a to v kombinaci nanoSIM a eSIM.

Líbilo se nám
  • podpora 5G
  • NFC
  • zvládá eSIM

Fotoaparát: velmi slabé výkony

Hlavní fotoaparát disponuje 50 Mpx a i optickou stabilizací obrazu. Výsledky však nejsou vůbec dobré. Fotografie působí vybledle, ostrost je nanejvýš průměrná a výsledné snímky nepůsobí moc lákavě. Bohužel tak T Phone 3 patří k nejhůře fotícím smartphonům na trhu a jeho fotoaparát se hodí skutečně jen jako nouzovka. Vše navíc platí pro fotografie během dne, v noci jsou výkony ještě slabší.

T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
Na celou obrazovku
Ukázkové fotografie

Sekundární fotoaparát je zde spíše jen do počtu (ne, že by ten hlavní nebyl), neboť jde o 2megapixelový portrétní objektiv.

Záznam videa je pak umožněn maximálně v rozlišení 2 560 × 1 440 pixelů s 30 snímky za vteřinu. Video stejně jako fotky nijak zvlášť neoslní a poslouží spíše v nejvyšší nouzi.

Čelní kamerka ve výřezu displeje má 13 Mpx a rovněž kvalitou nijak zvlášť nenadchne. Je však použitelná pro venkovní autoportréty či videa.

T-Mobile T Phone 3
Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu
Nelíbilo se nám
  • nepříliš kvalitní fotoaparát

Software: důraz na AI

T-Mobile si zakládá na prostředí. Novinka tak má Android 15 takřka bez nadstavby. V prostředí jsou navíc jen tapety a pár aplikací. Důležitá je slušná optimalizace, kdy se prostředí neseká. Občas je sice trošku pomalejší, ale nejde o něco, co by nebylo občas viditelné i u konkurence.

T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3

Operátor potvrdil, že T Phone 3 obdrží Android 16, Android 17 a dokonce i Android 18. To nezní vůbec špatně. Současně je potvrzena 5letá podpora v rámci bezpečnostních záplat, kdy mají dle T-Mobile první 3 roky chodit v měsíčním cyklu a zbývající 2 roky každé tři měsíce. Realita však možná nebude tak růžová, neboť aktuálně má T Phone 3 červnové bezpečnostní záplaty a během měsíčního testování žádné další nedorazily.

T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
T-Mobile T Phone 3
Na celou obrazovku
Perplexity Pro

Každopádně je připraven na umělou inteligenci. Nejsou zde sice vychytané úpravy fotek, ale máte k dispozici Gemini a aplikaci Perplexity. K ní se pojí na začátku recenze zmíněný voucher, jenž vám odemkne placenou verzi Pro bez poplatku. Získáte přístup k několika jazykovým modelům jako ChatGPT, DeepSeek atd. Umožněno je podrobnější zkoumání různých témat a dotazů, můžete nahrávat soubory a nechat je analyzovat či si denně nechat vygenerovat až 50 obrázků. K Perplexity se navíc dostanete vždy velmi rychle, a to dvojitým stisknutím růžového (odemykacího) tlačítka)

Líbilo se nám
  • slušná optimalizace
  • přehlednost
  • Perplexity Pro zdarma
  • příslib dlouhé softwarové podpory
Zhodnocení

T Phone 3 se nesnaží konkurovat dražším telefonům, ale svou práci v nižší třídě odvádí poměrně dobře. Vcelku se povedl vzhled, byť je na první pohled zřejmé, že jde o cenově dostupný mobil. Praktickou výhodou je lehce zvýšená odolnost nebo nevystupující objektivy fotoaparátů. Displej je poměrně dobrý, zamrzí jen větší rámečky. Potěší i solidní hardware, dobrá výdrž a podpora eSIM. Přidanou hodnotou je také bezplatná Pro verze Perplexity. Mezi negativa pak jednoznačně patří slabý fotoaparát, pomalé nabíjení nebo horší haptická odezva. Za cenu 4 tisíc korun však telefon rozhodně má šanci na úspěch a je plně konkurenceschopný.

T-Mobile T Phone 3

Konkurence

Velkým konkurentem bude Xiaomi Redmi Note 14, které je jen o pár set korun dražší, přesto nabídne třeba AMOLED displej nebo 256GB paměť. Ve srovnání s T Phonem 3 i lépe fotí. T Phone 3 tak kontruje podporou eSIM a umělou inteligencí.

Xiaomi Redmi Note 14 5GPřejít do katalogu

Xiaomi Redmi Note 14 5G

Rozměry162,4 × 75,7 × 8 mm, 190 g
DisplejOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát108 Mpx
ProcesorMediaTek Dimensity 7025 Ultra,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
Akumulátor5 110 mAh

Naopak nepatrně levnější je starší TCL 40 NXTPAPER, které nabízí větší interní paměť a lepší sestavu fotoaparátů. Opět však neumí pracovat s eSIM.

TCL 40 NXTPAPERPřejít do kataloguPřečíst recenzi

TCL 40 NXTPAPER

Rozměry168,2 × 75,5 × 7,9 mm, 195 g
Displej?, 6,78" (2 460 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek helio G88, 2×2 GHz + 6×1,8 GHz
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSD
Akumulátor5 010 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

t-mobile-t-phone-3
Klady
  • dobrá ergonomie
  • podporuje eSIM
  • má 3,5mm jack
  • slušný procesor
  • voucher na Perplexity Pro
Zápory
  • podprůměrné fotoaparáty
  • pomalé nabíjení
  • hrubá haptická odezva
,
