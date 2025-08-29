Najít povedený chytrý telefon pro nenáročné bývá mnohdy obtížné. V nižší kategorii už je to vždy dílem jistého kompromisu. Nový T Phone 3 se papírově snaží lákat na poměrně zajímavou výbavu, ve které zdánlivě nic zásadního neschází. Velký displej, dostatečná paměť, dva fotoaparáty, zvýšená odolnost či příkladná softwarová podpora. Dobře je na tom i konektivita. Jak je to ale ve skutečnosti? Může být mobil za 4 tisíce korun skutečně dobrou volbou?
|Konstrukce
|166,5 × 77,1 × 9,3 mm, 218 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|TFT IPS, 6,6" (2 408 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 2 560 × 1 440 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3,
|Paměť
|RAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|srpen 2025, 4 001 Kč
Obsah balení: nic navíc
V prodejním balení najdete kromě telefonu manuály a USB kabel. Chybí tedy nabíjecí adaptér. Na druhou stranu dostanete dárek v podobě voucheru k umělé inteligenci Perplexity Pro.
- voucher k AI
- výrobce mohl dodat alespoň nabíjecí adaptér
Konstrukční zpracování: rovná záda
Telefon působí na první pohled vcelku zdařile. Jeho výrobu má na svědomí čínská společnost Luxshare. Telefon působí lehce baculatým dojmem, za což může decentní zaoblení boků i hran zadní strany. Ta je jinak zcela plochá a na první pohled mě zaujalo, že dvojice fotoaparátů na zádech de facto nijak nevystupuje nad okolní povrch. A pak že to nejde...
Vzhled sice na někoho může působit obyčejně, ale výrobce se snažil alespoň dílčími prvky mobil ozvláštnit. Například záda jsou rozdělena na dvě části, kdy jedna je matnější. Dostalo se i na již tradiční růžový prvek v podobě tlačítka na pravém boku. Že se jedná o mobil od T-Mobile pak definitivně stvrzuje i logo operátora uprostřed zadní strany.
Veškeré konektory se shlukly na spodní hraně, jde o USB-C a 3,5mm jack, což znamená, že připojení čehokoliv nebude sebemenší problém. Zpracování je příkladné. Zdá se, že menší pády by mobil nemusely rozházet.
Příjemným překvapením je pak zvýšená odolnost IP54, což značí, že telefonu nevadí stříkající voda a částečně ani prach. Je však pravdou, že právě tato skutečnost se začíná pomalu stávat standardem i mezi cenově dostupnějšími telefony. Každopádně je dobře, že T Phone 3 nezůstává pozadu.
- nevystupující fotoaparáty
- dobrá ergonomie
- odolnost IP54
- loga operátora
- někomu bude vadit růžové tlačítko
Displej: rámečkům navzdory
O tom, kam telefon cílí, vás bezpečně přesvědčí čelní strana. Displej má totiž opravdu velké rámečky. Je třeba se ale vrátit na zem a vzít v potaz, že jde o telefon za 4 tisíce korun a zde nemá smysl řešit rámečky. Těšit se naopak můžete na 6,6" IPS panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Displej tak nepůsobí vůbec špatně, solidní je i jas, kdy se do problémů mobil dostává až na opravdu přímém ostrém slunci.
K dispozici jsou funkce probuzení poklepáním či zvednutím. Naopak IPS panel zamezil integraci čtečky otisků prstů do displeje, a tak se nachází na pravém boku. Je spíše pomalejší, ale nejde o nic, co by sneslo kritiku v tomto segmentu. Mnohem méně se mi ale líbí agresivní haptická odezva displeje, která je zbytečně hlučná.
- solidní IPS panel
- horší haptická odezva
Zvuk: nouzové řešení
Zvuk je sice hlasitý, ale plechový. Pro konzumaci muziky je proto lepší zvolit sluchátka, a to klidně klasická, neboť 3,5mm jack nechybí.
- 3,5mm jack
Výkon hardwaru: spokojenost
Výkon dostatečný na veškeré běžné činnosti dodává Snapdragon 6 Gen 3 společně s 6GB RAM. Interní úložiště poskytuje 128 GB prostoru, respektive 101 GB po prvním zapnutí. Naštěstí telefon zvládá až 2TB paměťové karty.
- slušný procesor na danou kategorii
- dostatečná RAM
Výdrž baterie: čistý průměr
V útrobách mobilu je baterie s kapacitou 5 000 mAh, což je dnes standard. Mobil bez větších potíží zvládá dva dny na nabití, nicméně hodně záleží, jak intenzivně jej používáte. Rozhodně však procenta kapacity nemizí před očima a nestalo se mi, že bych po celém dni (tedy zhruba po 12 hodinách) měl méně než 50 % kapacity baterie. Nabíjení je možné maximálně 15 W a zabere tak bezmála 2 hodiny, což není nic ke chlubení. Bezdrátové nabíjení vzhledem k ceně logicky schází.
- slušná výdrž
- pomalé nabíjení
Konektivita: eSIM? Žádný problém
Poměrně komplexně je T Phone 3 vybaven po stránce konektivity. Samozřejmostí je podpora Wi-Fi s v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, dostalo se na Bluetooth 5.1 a nechybí ani NFC pro bezkontaktní placení. Mobil dokonce zvládá i práci s eSIM, čímž se stává jedním z nejlevnějších telefonů na trhu, které to umí. Díky tomu zvládá i práci se dvěma SIM kartami, a to v kombinaci nanoSIM a eSIM.
- podpora 5G
- NFC
- zvládá eSIM
Fotoaparát: velmi slabé výkony
Hlavní fotoaparát disponuje 50 Mpx a i optickou stabilizací obrazu. Výsledky však nejsou vůbec dobré. Fotografie působí vybledle, ostrost je nanejvýš průměrná a výsledné snímky nepůsobí moc lákavě. Bohužel tak T Phone 3 patří k nejhůře fotícím smartphonům na trhu a jeho fotoaparát se hodí skutečně jen jako nouzovka. Vše navíc platí pro fotografie během dne, v noci jsou výkony ještě slabší.
Sekundární fotoaparát je zde spíše jen do počtu (ne, že by ten hlavní nebyl), neboť jde o 2megapixelový portrétní objektiv.
Záznam videa je pak umožněn maximálně v rozlišení 2 560 × 1 440 pixelů s 30 snímky za vteřinu. Video stejně jako fotky nijak zvlášť neoslní a poslouží spíše v nejvyšší nouzi.
Čelní kamerka ve výřezu displeje má 13 Mpx a rovněž kvalitou nijak zvlášť nenadchne. Je však použitelná pro venkovní autoportréty či videa.
- nepříliš kvalitní fotoaparát
Software: důraz na AI
T-Mobile si zakládá na prostředí. Novinka tak má Android 15 takřka bez nadstavby. V prostředí jsou navíc jen tapety a pár aplikací. Důležitá je slušná optimalizace, kdy se prostředí neseká. Občas je sice trošku pomalejší, ale nejde o něco, co by nebylo občas viditelné i u konkurence.
Operátor potvrdil, že T Phone 3 obdrží Android 16, Android 17 a dokonce i Android 18. To nezní vůbec špatně. Současně je potvrzena 5letá podpora v rámci bezpečnostních záplat, kdy mají dle T-Mobile první 3 roky chodit v měsíčním cyklu a zbývající 2 roky každé tři měsíce. Realita však možná nebude tak růžová, neboť aktuálně má T Phone 3 červnové bezpečnostní záplaty a během měsíčního testování žádné další nedorazily.
Každopádně je připraven na umělou inteligenci. Nejsou zde sice vychytané úpravy fotek, ale máte k dispozici Gemini a aplikaci Perplexity. K ní se pojí na začátku recenze zmíněný voucher, jenž vám odemkne placenou verzi Pro bez poplatku. Získáte přístup k několika jazykovým modelům jako ChatGPT, DeepSeek atd. Umožněno je podrobnější zkoumání různých témat a dotazů, můžete nahrávat soubory a nechat je analyzovat či si denně nechat vygenerovat až 50 obrázků. K Perplexity se navíc dostanete vždy velmi rychle, a to dvojitým stisknutím růžového (odemykacího) tlačítka)
- slušná optimalizace
- přehlednost
- Perplexity Pro zdarma
- příslib dlouhé softwarové podpory
Zhodnocení
T Phone 3 se nesnaží konkurovat dražším telefonům, ale svou práci v nižší třídě odvádí poměrně dobře. Vcelku se povedl vzhled, byť je na první pohled zřejmé, že jde o cenově dostupný mobil. Praktickou výhodou je lehce zvýšená odolnost nebo nevystupující objektivy fotoaparátů. Displej je poměrně dobrý, zamrzí jen větší rámečky. Potěší i solidní hardware, dobrá výdrž a podpora eSIM. Přidanou hodnotou je také bezplatná Pro verze Perplexity. Mezi negativa pak jednoznačně patří slabý fotoaparát, pomalé nabíjení nebo horší haptická odezva. Za cenu 4 tisíc korun však telefon rozhodně má šanci na úspěch a je plně konkurenceschopný.
Konkurence
Velkým konkurentem bude Xiaomi Redmi Note 14, které je jen o pár set korun dražší, přesto nabídne třeba AMOLED displej nebo 256GB paměť. Ve srovnání s T Phonem 3 i lépe fotí. T Phone 3 tak kontruje podporou eSIM a umělou inteligencí.
Xiaomi Redmi Note 14 5G
|Rozměry
|162,4 × 75,7 × 8 mm, 190 g
|Displej
|OLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7025 Ultra,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 110 mAh
Naopak nepatrně levnější je starší TCL 40 NXTPAPER, které nabízí větší interní paměť a lepší sestavu fotoaparátů. Opět však neumí pracovat s eSIM.
TCL 40 NXTPAPER
|Rozměry
|168,2 × 75,5 × 7,9 mm, 195 g
|Displej
|?, 6,78" (2 460 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek helio G88, 2×2 GHz + 6×1,8 GHz
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSD
|Akumulátor
|5 010 mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
