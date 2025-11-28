Vánoce se blíží. T-Mobile spouští oblíbený adventní kalendář

Vánoce se nezadržitelně blíží a začátek adventu je vždy časem různých adventních kalendářů. Ten od T-Mobile je v posledních letech nedílnou součástí nabídky Magenta Moment v aplikaci Můj T-Mobile. Pro letošek získal podobu pohádkové vánoční vesničky, skrz kterou vede cesta plná odměn až na severní pól. První adventní neděle 30. 11. tak odkryje políčko se soutěží o rodinný zájezd do finského Rovaniemi, vesničky Santa Clause. Další neděle pak nabídnou i jiné atraktivní výhry – například pobyt v Benátkách nebo Dublinu.
Pod dalšími políčky kalendáře se ukrývá třeba soutěž s Jizerskou 50, poukazy na neomezená data, vouchery od partnerů Wolt a Bageterie Boulevard, lístky do multikina CineStar, knížky od Albatros Media nebo slevy na letenky od Emirates, a mnoho dalších výhod.
T-Mobile dále přináší i odměny za dobití pro majitele předplacených karet. Rovnou však řekněme, že tak lákavé jako třeba u Kaktusu při akci Dobíječka rozhodně nejsou. Pokud si dobijete částku od 300 do 399 Kč můžete si vybrat standardní odměnu 2 GB dat, nebo neomezené volání do sítě T-Mobile. Při dobití 400 Kč a výš pak máte na výběr balíček 10 GB, nebo neomezená volání do sítě T-Mobile anebo 100korunový kreditový bonus. Bonusy za dobití lze využívat od 1. prosince 2025 do 31. ledna 2026.
Uživatelé předplacených služeb si mohou koupit zvýhodněný datový balíček 24 GB na 6 nebo 12 měsíců s vánoční slevou 50 % anebo si užít 100GB Vánoce, kdy k aktivnímu balíčku s měsíční obnovou 20+5 GB dostanou vánočních 75 GB dat navíc v aplikaci Můj T-Mobile.
Místo ferových tarifů tady tato a podobné trapárny.
Vánoční chvíle mám rád a je škoda, že nám tyto společnosti svými podřadnými akcemi kazí tu pravou vánoční pohodu.
