Vánoční data zdarma? Stačí si otevřít adventní kalendář od T-Mobilu

Michal Pavlíček
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Dárek je určen jen paušálním zákazníkům
  • Tentokrát v podstatě není omezena rychlost
  • Pro předplacené karty je k dispozici bonusový 1 GB dat

T-Mobile předvánoční čas vyplňuje již tradičním adventním kalendářem. Kromě méně zajímavých výhod se v něm občas objeví třeba nějaká ta data navíc. Ta připadla i na dnešní den, tedy 10 prosince.

Pokud máte paušál s daným internetovým balíčkem o konkrétním počtu GB, dnes si můžete aktivovat neomezený internet na den, kdy se data nebudou odčítat z vašeho balíčku. Tentokrát se operátor nijak neohání výrazným omezením rychlosti a na náš dotaz nám bylo odpovězeno, že rychlost stahování při této akci je zastropována na 300 Mb/s. Pozor si musíte dát na to, abyste nebylo v roamingu, v takovém případě vám dnešní akce neomezených dat poskytne pouze 3 GB.

Pokud máte předplacenou kartu, získáte 1 GB dat navíc k vašemu balíčku, ať už máte měsíční, půlroční či roční. V případě, že žádný datový balíček nemáte, tato výhoda se vás bohužel netýká.

Dodat je nezbytné i to, že výhodu z podstaty věci nijak nevyužijí ani majitelé zcela neomezených datových tarifů. Pro ně je tu však alespoň přidána sleva ve výši 20 % na vídeňské oplatky značky Manner, a to skrze oficiální internetový obchod.

