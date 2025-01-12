mobilenet.cz na sociálních sítích

T-Mobile v adventním kalendáři naděluje neomezená data. V čem je háček?

Michal Pavlíček
1
T-Mobile v adventním kalendáři naděluje neomezená data. V čem je háček?
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Dárek je určen jen paušálním zákazníkům
  • Zklamáním je výrazně omezená rychlost
  • Pro předplacené karty je k dispozici bonusový 1 GB dat

T-Mobile již tradičně spustil adventní kalendář v rámci aplikace Můj T-Mobile. Letos je však z poněkud nepochopitelných důvodů poměrně schovaný a proklikat se k němu stojí značné úsilí. První políčko bylo k dispozici již poslední listopadový den, kdy jste dostali šanci si zasoutěžit o zájezd. Začátek prosince a nového týdne už operátor naděluje vyloženě něco, některým udělá radost okamžitě.

T-Mobile adventní kalendář 2025T-Mobile adventní kalendář 2025T-Mobile adventní kalendář 2025T-Mobile adventní kalendář 2025
T-Mobile adventní kalendář 2025
T-Mobile adventní kalendář 2025
T-Mobile adventní kalendář 2025
T-Mobile adventní kalendář 2025
Adventní kalendář od T-Mobilu

Pokud máte paušál s daným internetovým balíčkem o konkrétním počtu GB, dnes si můžete aktivovat neomezený internet na den, kdy se data nebudou odčítat z vašeho balíčku. Bohužel by to snad nebyl český operátor, aby vám radost záhy nezkazil. I když totiž jde o vánoční nabídku, operátor rychlost stahování a odesílání dat výrazně omezil na 3 Mb/s v obou směrech. Tato rychlost však zcela stačí na prohlížení internetu, poslech on-line hudby například ze Spotify a přehrávání videí v nižší kvalitě na YouTube.

Pokud máte předplacenou kartu, získáte 1 GB dat navíc k vašemu balíčku, ať už máte měsíční, půlroční či roční. V případě, že žádný datový balíček nemáte, tato výhoda se vás bohužel netýká.

Dodat je nezbytné i to, že výhodu z podstaty věci nijak nevyužijí ani majitelé zcela neomezených datových tarifů. Pro ně je tu však alespoň přidána sleva ve výši 20 % na jakýkoliv produkt Philips. Slevu lze navíc využívat i opakovaně a je platná do 10. ledna 2026.

Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Trapný, trapný, trapný. Jako vždy dárky o ničem a drahé tarify k tomu. A v létě pro zmrzku. Chudáci
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

