Vánek a pulzování místo otravného pípání a další novinky

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Co kdyby vás na příchozí zprávu místo vibrací a pípání upozornil jemný vánek nebo pohyb stínu? Takové experimenty zkouší Google. Dále si ukážeme cenu novinky od Honoru a možné hodinky od Googlu. Vítejte u mNews.

mNews #171 – Vánek a pulzování místo otravného pípání

Podcast v audio formě

Google testuje nový typ upozornění

Google se nebojí experimentovat a dokazuje to novým konceptem upozornění. Celému nápadu říká Little Signals a jedná se o sadu několika zařízení, která vás nenápadným způsobem upozorňují na notifikace. V tuto chvíli nejde o žádné konkrétní produkty, ale snadno si představíte, že mohou být třeba součástí chytrého reproduktoru, hodin apod. Upozornění může probíhat třeba pomocí vánku, který následně roztančí listy květiny. Zajímavé je také pulzující „tlačítko“, které vás upozorňuje lehkým pohybem a stínem. Nakonec ani na ten zvuk se nezapomnělo a jiný přístroj na vás umí zase zaťukat. Rozhodně se jedná o zajímavé nápady, z nichž některé si určitě umím představit přetavené do skutečných produktů.

Honor Magic4 Lite odhalen

Dnes v noci jsme se konečně dočkali odhalení Honoru Magic4 Lite pro český trh. Chlubí se Snapdragonem 695, 5G, 6 GB RAM a hlavně velkým 120Hz IPS displejem. Potěšit určitě může i rychlé 66W nabíjení. To vše jsme již věděli. Teď k tomu však přibyla informace o ceně a dostupnosti. Telefon můžete již nyní předobjednat, což se určitě vyplatí. Až do prvního května ho totiž můžete získat za 7 tisíc korun. Poté se bude prodávat za 7,5 tisíc Kč. My už na telefon máme první dojmy, tak klikejte na odkaz.

Blíží se konečně Pixel Watch?

O tom, že přijdou chytré hodinky přímo od Googlu, ideálně s názvem Pixel Watch, se hovoří již léta. Ukazovaly na to úniky i odhady. A stále nic! Nyní se však zdá, že by se ledy mohly hýbat. A to především díky akvizici společnosti Fitbit. Na internetu se rovněž objevil obrázek, který odhaluje možnou podobu hodinek. Zaujme vás kulatý a zakřivený displej s otočnou korunkou. V systému si lze všimnout propojení se službami Fitbit. Pokud bychom se hodinek měli v dohledné době dočkat, dost možná se blíže představí už 11. května na akci Google I/O. Nechme se překvapit.

OnePlus Ace a 10R jsou dvojčata

Již dnes se má světu představit očekávaný telefon OnePlus Ace, velmi dobře vybavený kousek ze střední třídy. Dimesity 8100 není žádné ořezávátko, o čemž svědčí 800 tisíc bodů v AnTuTu. AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a povedený 50megapixelový snímač od Sony s optickou stabilizací také potěší. Vrcholová varianta pak nabídne rovnou závratné 150W nabíjení. Jedinou špatnou zprávou je, že se u nás tohoto modelu nedočkáme. Tedy, alespoň ne s tímto názvem. Za týden se má totiž globálnímu trhu představit model OnePlus 10R, který by měl být identický. Nevím, proč v tom už i OnePlus dělá nepořádek, ale prostě Ace je pro Čínu, 10R pro zbytek světa.

Tak co na dnešní novinky říkáte? Já mám občas pocit, že mě to neustálé vibrování a pípání telefonu vytáčí a musím ho vypnout. Takže mě koncepty od Googlu dost zaujaly.