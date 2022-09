Pixely od Googlu jsou na českém trhu lehce opomíjeny, zejména kvůli oficiální nedostupnosti, kdy je některé e-shopy pouze přeprodávají. Nejnovější Pixel 6a se přitom chlubí 6,1palcovým OLED displejem, skvělými fotoaparáty, dostatečným výkonem a vůbec nejnovějším Androidem 13.

Pixely od Googlu jsou oblíbené pro pravidelné aktualizace, kdy získáte vždy mezi prvními to nejlepší z operačního systému Android. Pořízení již ani nemusí být příliš nákladné, což se nám snaží připomenout nejnovější Pixel 6a. Za 12 tisíc korun telefon nabídne parádní displej i procesor, zvýšenou odolnost či obstojnou sestavu fotoaparátů.

Technické parametry Google Pixel 6a Kompletní specifikace Konstrukce 152,2 × 71,8 × 8,9 mm , 178 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP67 Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda Chipset Google Tensor , Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 410 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2022, 12 499 Kč

Google Pixel 6a – videorecenze

Obsah balení: drobná krabička

Ve velmi malé krabičce se toho od prvního pohledu nebude příliš nacházet. Kromě telefonu jde o USB kabel, který má na obou koncích USB-C, a dále již jen redukce z USB-C na USB-A. Nic víc neočekávejte. Dle moderních ekologických trendů chybí i nabíjecí adaptér.

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: příjemně malý

Úvodem dnešní recenze si dovolím říci často kontroverzní věc – nový Pixel 6a je poměrně kompaktním telefonem. Není nejmenší, ale jeho rozměry jsou natolik příjemné, že skvěle padne do ruky, neklouže a značnou část displeje obsloužíte i bez nutnosti přehmátavat palcem.

Nižší cena se podepsala například na plastových zádech, která jsou navíc magnetem na otisky prstů, avšak rám telefonu je hliníkový a robustní. Pixel 6a celkově působí bytelně, což dále podtrhuje i zvýšená odolnosti proti vodě a prachu dle IP67. Radost nám Google udělal i výrazně méně vystupujícím modulem s fotoaparáty, a to ve srovnání s například Pixelem 6 Pro. Při položení se tak Pixel 6a nekývá.

Ergonomie mohla být díky rozumným rozměrům na jedničku, nebýt nepochopitelně rozmístěných tlačítek na pravém boku. V ideální výšce se nachází méně frekventovaná dvojklávesa regulující hlasitost a naopak potřebné odemykací tlačítko je zbytečně vysoko.

Líbilo se nám velmi dobře padne do ruky

hliníkový rám

zvýšená odolnost

Nelíbilo se nám mírně nevhodně umístěná tlačítka

zadní strana se špiní

Displej: solidní AMOLED

Za rozměry stojí především displej s úhlopříčkou 6,1 palce. AMOLED panel má jemné Full HD+ rozlišení a krásné syté podání barev. K dokonalosti mu chybí jen vyšší obnovovací frekvence, 60 Hz dnes již příliš parády neudělá. Samozřejmostí je však režim Always-On, ochrana Gorilla Glass 3 nebo čtečka otisků prstů přímo v displeji, která funguje ale jen průměrně. Pro mě je navíc poněkud vysoko, kde ji obvykle již nehledám.

Líbilo se nám AMOLED panel s jemným rozlišením

Always-On

Nelíbilo se nám jen 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: stereo k dobru

Zvukově si telefon nevede zle, má totiž stereo repráčky. Hudbu do uší dostanete buď s redukcí, nebo bezdrátově. Vůbec prvně se na Pixelu s přídomkem malý a nevyskytuje 3,5mm jack.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: odpovídající

Na co se naopak můžete spolehnout, to je výkon zajištěný procesorem Google Tensor a 6GB operační pamětí. Jde o sestavu, která vás rozhodně brzdit nebude. Naopak pečlivě budete muset počítat volný úložný prostor, protože ze 128 GB vám zbyde 115 GB pro vaše data, a to je celé. Paměťové karty tradičně chybí.

Benchmark testy

Líbilo se nám dostatečně výkonný procesor

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: slušný průměr

Baterie v menším těle disponuje kapacitou 4 410 mAh a lze ji nabíjet výhradně drátově 18 W. V balení však žádnou nabíječku nedostanete. Bezdrátové nabíjení chybí, což je poměrně škoda. Samotná výdrž se pohybuje kolem zhruba 1,5 dne v závislosti na intenzitě používání. Je znát menší displej, tedy i to, že se mobil málokdy vybije za pár hodin.

Líbilo se nám slušná výdrž

Nelíbilo se nám nepodporuje bezdrátové nabíjení

Konektivita: problém jménem 5G

Telefon podporuje Bluetooth 5.2 (AptX, AptX HD i LDAC) i Wi-Fi v pásmech 2,4 GHz + 5 GHz standardu 6e. Z dalších důležitých technologií zmíníme ještě podporu navigačních systémů GPS, GLONASS a Galileo či možnost bezkontaktně platit skrze NFC. Google samozřejmě nezapomněl ani na 5G, jenže českému uživateli to může být jedno, 5G na Pixelu 6a nespustíte. Z důvodu neoficiální dostupnosti na českém trhu jej totiž nepodporují čeští operátoři. Pro náročnější zákazníky to může představovat vcelku závažný nedostatek.

Líbilo se nám Wi-Fi 6e

podporuje 5G...

Nelíbilo se nám ...ale ne na českém trhu

Fotoaparát: dva schopní

Ústupkem proti „plnotučným“ modelům Pixel 6 a Pixel 6 Pro je kromě chybějícího bezdrátového nabíjení také slabší fotografická výbava. Pixel 6a jednoduše přebírá hlavní fotoaparát z o generace starších Pixelů – těšit se můžete na 12,2 Mpx s optickou stabilizací.

Výsledky za denního světla takřka snesou srovnání s dnešní špičkou. Potíže nepředstavuje ani ubývající světlo, kdy plně úřaduje optická stabilizace obrazu i samotná aplikace + umělá inteligence. Snímky jsou také stále ostré a takřka bez šumu. Pakliže Pixel 6a budete chtít využívat v noci pouze za umělého osvětlení, připravte se, že ruku k dílu přiloží i noční režim a telefon bude klidně několik vteřin sbírat okolní světlo. Noční snímky jsou tak zahaleny spíše do teplejších žlutých odstínů, ale nechybí jim detaily. Například text bývá vždy čitelný. Ostrost slábne až u vzdálenějších detailů, šum se z větší části snaží telefon dostat z fotek pryč. Společnost hlavnímu fotoaparátu pak dělá 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který těží z vysokého rozlišení a nezklame vás.

Spokojení budete s kvalitou videa, a to až ve 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Fotky běžné kvality pak slibuje čelní 8megapixelová kamerka pro selfies, jejichž kvalita je dostatečná pro potřebu sociálních sítí.

Google Pixel 6a (testovací video) – 4K, 60 FPS

Google Pixel 6a (testovací video) – 4K, 60 FPS

Líbilo se nám slušné výsledky nejen ve dne

optická stabilizace obrazu

kvalitní ultraširokoúhlý fotoaparát

záznam 4K videa s 60 FPS

Software: Android dle Googlu

Prostředí má dle očekávání na starosti nejnovější Android 13, který je v dané cenové relaci naprostým unikátem. Optimalizace se povedla na jedničku, prostředí funguje skvěle včetně příjemných animací. Bezpečnostní záplaty jsou platné k září. Jinými slovy, nic novějšího telefon ani nemůže mít. Doplňme, že podpora je slibována na 4 roky, respektive 5 v případě bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám kvalitně odladěné prostředí

nejnovější možný software

příslib dlouhé podpory

Zhodnocení

Google Pixel 6a je všestranným chytrým telefonem, který vám dá možnost nahlédnout pod pokličku Googlu a jeho představy o ideální podobě Androidu. Potěšit vás může dlouhá softwarová podpora, rychlé aktualizace, slušný displej, vysoký výkon či povedené zadní fotoaparáty. Za 12,5 tisíc korun je to nabídka, která nadchne a telefonu je skutečně málo co vyčítat. Snad jen méně spolehlivá čtečka otisků prstů. Vše však do značné míry kazí nemožnost využívat 5G, a tím se vrací do hry mnohá konkurence.

Konkurence

Zaujmout vás může Samsung Galaxy A53, který má kvalitnější displej, plně podporuje 5G a je levnější o dva tisíce korun. Má však slabší procesor a pro někoho už bude příliš velký.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A53 5G 256+8 GB Rozměry 159,6 × 74,8 × 8,1 mm , 189 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1280 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

Za zmínku stojí také nová Motorola Edge 30, která má výrazně kvalitnější displej, nemá problémy s 5G a je levnější. Prozatím se však spoléhá na starší Android 12.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 30 Rozměry 159,4 × 74,2 × 6,8 mm , 155 g Displej POLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ , 1×2,5 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 020 mAh Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz