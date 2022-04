Blíží se konečně Pixel Watch? Zřejmě nabídnou funkce Fitbitu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Na chytré hodinky od Googlu se čeká již několik let a je otázkou, zda se jich vůbec někdy dočkáme. Aktuálně to však vypadá, že Google přeci jen zkusí nový segment prozkoumat a napomůže mu i nedávná akvizice společnosti Fitbit. Server 91mobiles.com ve spolupráci s Evanem Blassem zveřejnil obrázek, na kterém můžeme vidět pravděpodobný vzhled budoucích Pixel Watch. Zaujme vzhled, kdy bude nasazen kruhový design s výrazně zaoblenými okraji, přičemž výsledkem je mírně futuristický vzhled hodinek. Na pravém boku je pak připraven korunka pro základní ovládání. Vzhled vzbudí emoce, avšak minimálně mu nelze upřít jistou dávku originality.

Na displeji zaujme nejvíce jedna z ikonek, která jednoznačně dává tušit hlubší propojení se službami Fitbit. Podrobnosti o tom však známé nejsou. Potvrzen byl jen samotný operační systém, kdy nepřekvapí nasazení Wear OS 3.1. I na další informace si budeme muset ještě počkat, a to minimálně do 11. května, kdy by Google přeci jen mohl prozradit více na každoroční akci Google I/O.