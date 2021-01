275 biliónů kroků s Fitbitem. Další přibydou už pod hlavičkou Googlu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Je to již více než rok, co se objevily informace o tom, že Google hodlá odkoupit úspěšnou společnost Fitbit, která se zaměřuje na chytré hodinky a náramky. Aktuálně došlo k oficiálnímu potvrzení obchodu, přičemž celá transakce je u konce. Jak potvrzuje na svém blogu Google i Fitbit, novým vlastníkem Fitbitu je americký Google.

Značka Fitbit byla založena již před 13 lety a své první zařízení uvedla na trh v roce 2009. Od té doby se ji podařilo prodat přes 120 miliónů zařízení ve více než 100 zemích po celém světě. Jako zajímavost Fitbit uvádí, že všichni uživatelé společně udělali 275 biliónů kroků a došlo k monitorování 15 miliard hodin spánku.

Do budoucna Fitbit nadále plánuje pokračovat v tom, co doposud dělal, a to přinášet uživatelům co nejlepší zážitek z jejich zařízení s Androidem i iOS. Google také během uzavírání obchodu jednal s příslušnými regionálními regulačními orgány a ujistil je, že data uživatelů Fitbitu budou v maximálním bezpečí. Například je Google nebude využívat pro cílení reklamy.