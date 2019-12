V roce 2020 dáme definitivně sbohem výřezům. Revoluci mají odstartovat iPhony 12

Již delší dobu slýcháme, že Apple chystá opravdovou revoluci. Týkat by se měla příští modelové řady a nutno dodat, že už bylo opravdu na čase. Od představení iPhonu X jde totiž o stále stejné telefony, které mají identický design, stejný displej a s ním i věčně probíraný výřez.

Právě „notch“, který je nejen u iPhonů hojně kritizován, by měl v roce 2020 opravdu zmizet a potvrzuje to hned několik zdrojů. Možností, jak odstranit výřez a přitom se nerozloučit se selfie kamerkou, která nově umí i „slofies“, je hned několik – pop-up fotoaparát, flipová kamerka à la Asus ZenFone 6, „průstřel“ nebo samozřejmě také klasický rámeček, který můžeme spatřit například u Xperie 1 nebo Pixelu 4. Tím nejelegantnějším způsobem, ale zároveň také technicky nejnáročnějším, je integrace kamerky přímo pod panel obrazovky: a přesně to má podle nl.letsgodigital.org v plánu udělat Apple u nových „iPhonů 12“.

Technologii čelní kamerky pod obrazovkou již nějakou dobu výrobci testují. Víme přitom minimálně o Xiaomi a Oppo. Problém bohužel představuje kvalita pořízených fotografií/videa, neboť překážka mezi senzorem fotoaparátu a foceným objektem v podobě displeje má logicky vliv na množství světla, které do snímače pronikne.

A proč se zdá být vysoce pravděpodobné, že s tímto řešením Apple v roce 2020 opravdu vyrukuje? Zástupci deníku China Times na MWC v Šanghaji navštívili prezentaci Credit Suisse, kde jim bylo potvrzeno, že dodavatelé finalizují přípravy displejů bez výřezů určené pro iPhony, které budou představeny v roce 2020. Možná si říkáte, kam se přemístí snímače pro Face ID a jestli bude možné všechny potřebné senzory vměstnat pod displej. Odpovědí má být však čtečka otisků prstů v displeji, která bude dostupná u celé modelové řady „iPhonů 12“, zatímco selfie kamera pod displejem nebude k dispozici u základního iPhonu 12, jenž má vycházet z iPhonů 11.

Další důkaz toho, že bychom se mohli v roce 2020 opravdu dočkat derniéry výřezu u iPhonů, je série patentů podaných 23. prosince 2019 u japonského patentového úřadu. Patentové nákresy, na kterých můžete porovnat nákresy iPhonů 12 s nákresem iPhonu 11 podaným před 11 měsíci, si můžete prohlédnout níže.

Design je zvláštní také tím, že v rozích nenajdeme žádné zaoblení. O jaký druh čtečky půjde zatím nevíme. V předchozích měsících jsme se však doslechli o tom, že by mohlo jít o akustickou čtečku, která registruje otisk prstu po celé ploše displeje. Stane se v roce 2020 Apple opět tím technologickým průkopníkem, kterého si pamatujeme z minulosti, a přinese po dlouhé době nějakou opravdu zajímavou technologickou inovaci?