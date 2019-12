Apple inkasuje třetinu celkových tržeb z prodeje smartphonů

Odborníci z Counterpoint Research zanalyzovali situaci na trhu se smartphony za účelem zjištění distribuce tržeb a zisku mezi jednotlivými výrobci. Pravděpodobně vás nepřekvapí, že Apple si drží se svými prémiovými cenami prvenství. Cupertinská společnost inkasuje téměř třetinu (32 %) celkových tržeb z chytrých telefonů. Více šokující je tak možná až kritérium ziskovosti, kde Apple se svými 66 % suverénně dominuje ve srovnání s ostatními výrobci smartphonů i další elektroniky. Podle analytiků Counterpoint Research je na (od Applu velmi vzdáleném, viz graf níže) druhém místě jihokorejský Samsung.

