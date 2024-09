TCL představilo koncept displeje, který odstraňuje největší slabinu Apple Face ID

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jedním z velkých vystavovatelů na letošním veletrhu IFA 2024 je společnost TCL, která zde tradičně prezentuje televizory, různé domácí spotřebiče, smartphony a také displejové technologie. Zajímavým konceptem je pak speciální displej označený jako „Under Screen Face Authentication Display“. Co si ale pod tímto pojmem vlastně představit?

TCL ukazuje senzor skrytý v displeji, Apple může závidět

„Must have“ pro Apple?

Ačkoliv TCL nepatří mezi dodavatele zobrazovacích panelů pro Apple (údajně se ale relativně nedávno o Apple jakožto zákazníka šéf TCL ucházel), disponuje konceptem zobrazovacího panelu, který by mohl vyřešit jednu ze slabin iPhonů, která souvisí s Face ID. Systém biometrického rozpoznávání obličeje od Applu je považován za nejbezpečnější (či jeden z nejbezpečnějších) způsobů tohoto typu rozpoznávání uživatele na trhu, zároveň se však pojí s potřebou mít v obrazovce relativně velký výřez. V případě novějších iPhonů jej sice Apple částečně schovává v rámci tzv. Dynamic Islandu, přesto se jedná o poměrně velkou plochu obrazovky, která může být pro někoho rušivá při sledování videí apod.

Zmíněný koncept od TCL se přitom zaměřuje přesně na tuto oblast a umožňuje biometrické rozpoznání obličeje. Výrobce sice neuvádí, jak přesné/bezpečné způsoby rozpoznání obličeje tato technologie podporuje a zda by zvládla také senzory Face ID, ale rozhodně má velký potenciál. Na rozdíl od UDC kamerky u Galaxy Z Foldu 6 spočívá výhoda této technologie v tom, že podporuje senzory pro rozpoznání obličeje, ale během používání nedochází ke zprůhlednění pixelů, za nimiž se senzor ukrývá.

Čistě teoreticky by tak rozpoznání obličeje pomocí Face ID neobnášelo ani „zčernání“ plochy s Face ID, což zní velmi lákavě. TCL pak označuje samotný senzor použitý u konceptu za Sensor Under Panel (SUP) a naživo lze při důkladné prohlídce lokalizovat jeho umístění. SUP je však téměř neviditelný a zahlédnout jej v průběhu běžného každodenního používání by bylo téměř nemožné.

Názor autora

Spolupráce TCL s Applem za účelem využití této technologie bohužel není příliš pravděpodobná. Domnívám se však, že je jen otázkou času, než se Apple začne zaměřovat na odstranění průstřelu pro Face ID. Ostatně se již nějakou dobu diskutuje o tom, že by Apple u budoucích smartphonů mohl implementovat technologii umožňující zachovat Face ID bez rušivých výřezů. Nepochybně by se jednalo o významný krok, zároveň je však nutné mít na paměti, že pro velké množství uživatelů iPhonů je velmi důležitá také kvalita selfie, a bude tedy nutné přinést řešení, které se negativně nepodepíše na kvalitě snímků z čelní kamerky.