iOS 14.5 rozpozná obličej i s rouškou, musíte mít však nasazené Apple Watch

Technologii rozpoznávání obličejů Face ID Apple implementoval již v roce 2017 u příležitosti představení (tehdy revolučního) iPhonu X. Časy se však mění a i přestože se za běžných okolností jedná o rychlý a pohodlný způsob autentizace uživatele, v době koronavirové, kdy je vyžadováno nosit roušky, mají velkou výhodu majitelé starších iPhonů s Touch ID.

New setting screen to enable Apple Watch authentication for Face ID in iOS 14.5 beta. Requires watchOS 7.4.



"Your Apple Watch must be nearby, on your wrist, unlocked, and protected by a passcode." pic.twitter.com/cCfSZBR8lG