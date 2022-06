iOS 16 přináší vylepšené Face ID. Nově rozpozná i „přetočený obličej“

Přestože letos na vývojářské konferenci WWDC 2022 padlo mnoho informací o chystaném iOS 16, jedna z novinek zůstala skryta. Jedná se přitom o vcelku praktickou vychytávku týkající se oblíbeného Face ID. iOS 16 totiž přináší podporu rozpoznávání obličeje, i když není orientován stejně jako telefon. Co přesně to znamená?

Jako příklad se nabízí běžná situace, kde si lehnete bok a rádi byste odemknuli telefon, který stále držíte klasicky na výšku. V takovém případě vás však Face ID nerozpozná a je nutné iPhone přetočit to vodorovné polohy. Neschopnost Face ID rozpoznat obličej, který není stejně orientovaný jako telefon, tak sice není problém, který by řešilo každodenně velké množství uživatelů, schopnost rozpoznat „přetočený obličej“, na což upozornil Parker Ortolani na Twitteru, se však zkrátka někdy hodí.

Face ID now works on iPhone in landscape mode!