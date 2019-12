Apple bude nově odebírat OLED panely od BOE. Co to znamená pro Samsung?

Podle informací rprna.com se přidá k dodavatelům OLED panelů určených pro další generaci iPhonů také BOE, jehož první AMOLED displej jsme mohli spatřit u loňského Huawei Mate 20 Pro. Ve srovnání s alternativou od Samsungu mají být přitom BOE panely cenově dostupnější, avšak stejně kvalitní.

BOE will supply OLED displays for the iPhones in 2020 #Apple #iPhone #BOE - https://t.co/RghLXgvCi0