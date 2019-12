Apple chce se svými „slofies“ dobýt svět. Tady jsou názorné ukázky

Ať už si myslíte o nové funkci iPhonů 11 s názvem „slofie“ cokoliv, v Applu mají za to, že by mohlo jít o další trhák, který má potenciál zaujmou minimálně mladší část populace uživatelů. Cupertinský gigant tak vydal sérii nových videí, kde se mohou majitelé iPhonů 11 inspirovat a zjistit, co vše se dá díky slofies natočit.

Apple touts iPhone 11 ‘Slofie’ feature in new collection of videos https://t.co/IWOxxQA115 by @ChanceHMiller pic.twitter.com/Nl1UtWmrbc — 9to5Mac.com (@9to5mac) December 29, 2019

Podle Applu lze díky funkci slofies proměnit jakýkoliv selfie záznam v „epické taneční video ve slo-mo“. Z technického hlediska se však jedná pouze o video pořízené čelní 12Mpx kamerkou ve snímkovací frekvenci 120 FPS. Zajímavostí je, že termín slofie nenajdete nikde v prostředí iPhonů, jedná se tedy o čistě marketingový výraz. Že to myslí se slofies Apple vážně potvrzuje i fakt, že by si společnost ráda nechala „slofie“ zaregistrovat jako ochrannou známku.

Technické parametry Apple iPhone 11 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 150,9 × 75,7 × 8,3 mm , 194 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej TFT IPS, 6,1" (1 792 × 828 px) Fotoaparát 12 Mpx (4 032 × 3 024), LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A13 Bionic , Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11ax, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém iOS 13 Navigace vestavěná GPS: ano (A-GPS), Apple Mapy, elektronický kompas Akumulátor 3 110 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2019, Kč 25 225 Kč

Technické parametry Apple iPhone 11 Pro 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 144 × 71,4 × 8,1 mm , 188 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 5,8" (2 436 × 1 125 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A13 Bionic , Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: 2 000 / 300 Mb/s, Wi-Fi: 802.11ax, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém iOS 13 Navigace vestavěná GPS: ano , elektronický kompas Akumulátor 3 046 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2019, Kč 37 500 Kč