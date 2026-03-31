Duchovní nástupce Xperie Play? OnePlus prý chystá speciální herní mobil

Letos je tomu už 15 let, co byla světu představena Xperia Play od tehdy ještě Sony Ericssonu. Speciální telefon, který pracoval i jako kapesní herní konzole. Pro tyto účely byl vybaven výsuvnou konstrukcí, kde se nacházela herní tlačítka a nechyběla ani ta boční pro komplexní zážitek z hraní. Ačkoliv byl telefon povedený, vyšlo spousta speciálně upravených her a bylo možné na něm hrát i emulované hry například z prvního Playstationu, velký úspěch nezaznamenal a nástupce se nikdy nedočkal.
V pozdějších letech se jako herní telefony označovaly takové, které nabízely maximální výkon a některé prvky navíc. Ať už šlo o speciální tlačítka, příslušenství či systém chlazení. I takových však postupně ubývá. Namátkou zmiňme řadu ROG Phone, která tu s námi byla bezmála 10 let, avšak ASUS, který ji měl na svědomí, s telefony skončil. Nyní však skrze sociální síť Weibo (viz weibo.cn) svitla naděje na dosti neobvyklé zařízení s logem OnePlus.
Informátor vystupující pod přezdívkou Digital Chat Station totiž přinesl obrázek zachycující záda zařízení, které lze nazvat buď kapesní herní konzolí, nebo herním telefonem. Ihned si povšimnete fialových texturovaných úchytů na zádech, pomocí kterých by se mělo zařízení dobře držet. Jistě upoutá pozornost i sestava několika tlačítek. Dostalo se však i na duální fotoaparát s přisvětlením či USB-C konektor.
V dalších spekulacích se zmiňuje nasazení opravdu velkého 8" displeje a výkonného procesoru od MediaTeku. Zde by nemusely panovat obavy, MediaTek má v nabídce modely, které by zvládaly utáhnout nejen náročné hry pro Android, ale rovněž emulaci mnoha starších konzolí.
V tuto chvíli je předčasné spekulovat, zda se neznámého herního OnePlus dočkáme. Především s ohledem na to, že se v posledních měsících objevují nepotvrzené spekulace o odchodě značky z globálních trhů.