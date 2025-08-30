OnePlus již dávno neprodukuje jen (zabijácké) vlajkové lodě. Portfolio se rozrostlo i do střední třídy, kde vládne řada Nord. Nejnovějším přírůstkem je Nord 5, který se směle snaží pokukovat po vyšší střední třídě a výbava rozhodně zaujmout dokáže. Máme zde výkonný procesor od Qualcommu, jistotu špičkového displeje, slušnou výdrž, rychlé nabíjení a poctivé zpracování. Výrobce si ale s novinkou věří a cenu nastavuje poměrně vysoko. Základní verze vyjde téměř na 12 tisíc korun. Dovede ji Nord 5 obhájit, nebo bude semlet konkurencí?
Technické parametry OnePlus Nord 5 512 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,4 × 77 × 8,1 mm, 211 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP65
|Displej
|AMOLED, 6,83" (1 272 × 2 800 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
|Dostupnost
|červenec 2025, 13 990 Kč
Obsah balení: jen to nezbytné
V samotném prodejním balení toho dle současných trendů a předpisů příliš nenajdete. Kromě samotného mobilu jde ještě o datový kabel, který je samozřejmě typicky červený, ale na jednom konci nesmyslně zakončený USB-A. Myslím, že by se i OnePlus mohlo posunout a využívat výhradně USB-C.
- kabel se starým USB-A
Konstrukční zpracování: elegance a kvalita
Na test nám dorazila verze Marble Sands s velmi netradičním a líbivým zpracováním zadní strany, která může připomínat vzdáleně mramor. Vzhled se lehce mění pod různě dopadajícím světlem. Výsledek působí velmi dobře a nemusíte se obávat ulpívajících otisků prstů.
Design zadní strany vám nicméně může připomenout například telefony Samsung nebo iPhony. Důvodem je velmi podobné umístění modulu s fotoaparáty. I mně se stalo, že dokud někdo neviděl čelní stranu či logo OnePlus na zádech, tipoval, že mám v ruce nějaký Samsung střední třídy. Je nutné dodat, že modul s fotoaparáty opravdu velmi výrazně vystupuje nad okolní povrch, což není vůbec praktické. Při položení na stůl se mobil výrazně kývá do stran.
Na levém boku se nachází zbrusu nové programovatelné tlačítko. Klidně mu můžete vtisknout funkci změn vyzváněcího profilu, ale třeba i funkci pro rychlé spuštění fotoaparátu či svítilny. Záleží to jen na vás. Na opačné straně jsou už jen obvyklá tlačítka. Mají příjemný tvar a pohodlně se tisknou.
Velice se mi zamlouvá konstrukční zpracování, které působí bytelně. Na druhou stranu se OnePlus v případě Nordu 5 uchýlilo k plastovému rámečku. To je oproti konkurenci docela levné řešení. A aby toho nebylo málo, Nord 5 se nemůže pochlubit ani plnohodnotnou zvýšenou odolností. Smířit se musíte jen se stupněm krytí IP65, což znamená, že s vodou velký kamarád Nord 5 není.
- velmi příjemný vzhled
- matný povrch zad
- programovatelné tlačítko
- bytelná konstrukce
- plastový rámeček
- pouze IP65
Displej: vrchol třídy
Na displej je od prvního momentu radost pohledět. Hned si povšimnete velmi malých rámečků, které může mnohá konkurence jen tiše závidět. Super AMOLED panel narostl na 6,83" a disponuje vysokým rozlišením. To si však v nastavení můžete o něco snížit, což by se mělo kladně projevit na výdrži na nabití. Barevné podání panelu je vynikající, podobné superlativy můžeme použít i na adresu čitelnosti venku. Telefon nerozhází ani ostré slunce, však maximální jas může vystoupat až na 1 800 nitů. Spolehnout se můžete i na funkci Always-On, která se zde nazývá Vždy na displeji a najdete ji trošku zvláštně mezi tapetami. Zobrazí vše podstatné, a to klidně nepřetržitě.
Obnovovací frekvence může v některých případech dosáhnout až 144 Hz a o ochranu celé čelní strany se stará sklíčko Gorilla Glass 7i. Na displeji je od výrobce nalepena ještě navrch ochranná fólie, takže v tomto ohledu je telefon připraven skvěle. Přímo do displeje je pak integrována optická čtečka otisků prstů. Je v příjemné výšce a funguje bleskově, není si nač stěžovat.
- velká úhlopříčka
- dostatečně vysoký jas
- jemné rozlišení
- rychlá čtečka otisků prstů
Zvuk: tradiční stereo
Pod pojmem tradiční stereo v případě mobilů myslíme dva reproduktory, kdy hlavní je na spodní hraně a sekundární (o něco tišší) nad displejem. Ve výsledku Nord 5 hraje opravdu skvěle. Hlasitě a kvalitně, je zde patrný důraz na hloubky a nemusíte se obávat si něco pustit. Ostudu si rozhodně neutrhnete. Sluchátka v dnešní době většina z vás řeší zřejmě bezdrátově. Na mobilu logicky už není 3,5mm jack a kabelová sluchátka musíte připojovat skrze redukci do USB-C.
- slušné stereo
Výkon hardwaru: výkon i teplo na rozdávání
Pod kapotou Nordu 5 je procesor Snapdragon 8s Gen 3, což není vůbec špatné. Spárován je buď s 8GB RAM + 256GB úložištěm, jako v našem případě, nebo s 12GB RAM a 512GB interní pamětí. Výkonu má i naše o něco slabší verze na rozdávání, v AnTuTu dosáhla na téměř 1,5 milionu bodů. V náročném testu 3DMark Extreme Stress Test dosahuje vyrovnané stability. Ukazuje se však, že se mobil výrazně zahřívá, a to až na 47 °C. Při konci testu už bylo mobil obtížné držet v ruce. Výkon tedy telefon nijak neškrtí, uspokojí i hráče, ale je nutné mít na paměti, že dlouhodobý maximální výkon vede k silnému zahřívání. Doplňme, že u 256GB verze vám po prvním zapnutí bude k dispozici 215 GB pro vaše data.
- výkonný procesor
- až 12GB RAM
- telefon se poměrně dost zahřívá
Výdrž baterie: pro nás jen standard
V Nordu 5 může být i baterie s kapacitou 6 800 mAh, avšak o tom si kdokoliv v Evropě může nechat jen zdát. V evropských kusech je v podstatě běžná baterie s kapacitou 5 200 mAh. Výdrž však přesto není vůbec špatná. Zhruba den a půl při středně náročném používání lze hodnotit jako lehký nadprůměr. Dále potěší svižné 80W drátové nabíjení, kdy celý mobil nabijete zhruba za 45 minut. Bezdrátové nabíjení bohužel podporováno není.
- rychlé nabíjení
- nepodporuje bezdrátové nabíjení
Konektivita: eSIM zapovězena
OnePlus Nord 5 zvládá Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC a samozřejmě 5G. Používat můžete i dvě SIM karty, nicméně vždy ve fyzické podobě nano. Z těžko pochopitelných důvodů neumí mobil za 12 tisíc korun technologii eSIM.
- nezvládá eSIM
Fotoaparát: čekali bychom víc
Hlavní snímač Sony Lytia LYT-700 s 50 megapixely a optickou stabilizací podává velmi solidní výkony ve dne i v noci. Spokojeni budete s ostrostí po celé ploše i barevnou věrností. V tomto ohledu mobil zdatně konkuruje těm nejlepším ve střední třídě.
Opačné dojmy získáte z ultraširokoúhlého fotoaparátu, který má jen 8 megapixelů a postrádá automatické ostření. Jeho výkony jsou vhodné jen nouzově a ideálně za opravdu dobrého světla. Kraje totiž bývají zpravidla málo ostré. Kromě bídného ultraširokoúhlého objektivu je nutné zapomenout na teleobjektiv i případné makro.
Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Záběry jsou plynulé a zvukově zdařilé. Samozřejmě toto rozlišení zvládá jen hlavní snímač. Ultraširokoúhlý objektiv nalézá svůj strop při Full HD rozlišení a 30 FPS.
OnePlus Nord 5 (testovací video) – 4K, 60 FPS
Zajímavé to vypadá s případným pořizováním selfies pomocí čelního fotoaparátu Samsung JN5 s 50 Mpx. Fotky jsou kvalitní, ostré a navíc se můžete těšit i na záznam 4K videa s 60 FPS.
- solidní kvalita snímků ve dne i v noci
- čelní foťák podporuje 4K video s 60 FPS
- nepříliš kvalitní ultraširokoúhlý objektiv
- nedostalo se na teleobjektiv
Software: plynulost především
Prostředí zajišťuje nyní již starší Android 15 a nadstavba OxygenOS 15, která vám bude dobře známá, pokud jste v posledních letech přišli do kontaktu s telefony OnePlus. Jednoznačnou výhodou je přehlednost a takřka dokonalá optimalizace. Prostředí běží ladně, včetně veškerých animací, vše je neskutečně svižné. Na to se vážně velmi rychle zvyká.
Výrobce nezapomněl na prvky umělé inteligence, nechybí Gemini a samozřejmě základní úpravy fotografií pomocí AI. Můžete vymazat lidi či objekty, které vám na snímku nevyhovují. Výsledky jsou ale dost rozdílné. Někdy se telefonu povede scénu dobře dotvořit, jindy vznikne spíše mazanice. OnePlus modelu Nord 5 každopádně přislíbilo čtyři velké aktualizace Androidu a celkově šest let podpory ve formě bezpečnostních záplat (v tuto chvíli má telefon červencové).
- skvělá optimalizace
- podpora by mohla být delší
Zhodnocení
OnePlus Nord 5 na pomezí střední a vyšší střední třídy rozhodně neutrhne ostudu. Jde o poctivě zpracovaný mobil, který upoutá kvalitním displejem, dobrým zvukem, fajn výdrží i rychlým nabíjením. Solidní práci odvádí hlavní i čelní fotoaparát. Dobře se vám bude používat i prostředí a zaujmout může design, kterým se navzdory jisté podobnosti OnePlus snaží vystoupit z davu a působit nevšedním dojmem.
Jednoznačným negativem pak je nepodpora eSIM, nad tím nelze přimhouřit oko. Zamrzí i nekvalitní ultraširokoúhlý fotoaparát, menší baterie oproti čínské verzi nebo cena, která je přeci jen na hranici toho, aby mobil ještě dával smysl.
Konkurence
Značným konkurentem pro Nord 5 bude Motorola Edge 60 Pro, která je sice nepatrně dražší, ale může se pochlubit vyšší odolností, podporou eSIM i teleobjektivem.
Motorola Edge 60 Pro
|Rozměry
|160,7 × 73,1 × 8,2 mm, 186 g
|Displej
|POLED, 6,7" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8350,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDHC
|Akumulátor
|6 000 mAh
Zmínit můžeme také Poco F7 Pro, které láká výkonnějším procesorem, větší baterií a krapet rychlejším nabíjením. Při takřka stejné cena přihazuje i vyšší zvýšenou odolnost.
Xiaomi Poco F7 Pro 256 GB
|Rozměry
|160,3 × 75 × 8,1 mm, 206 g
|Displej
|AMOLED, 6,67" (3 200 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|6 000 mAh, doba nabíjení: 0:34 hodin
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz