Huawei oznamuje patentové dohody s Amazonem a Vivem. Čeho se týkají?

Fotografie: Huawei

V posledních hodinách oznámil Huawei podpis dvou důležitých patentových dohod. První podepsal čínský gigant s americkým Amazonem, druhou pak s Vivem. Čeho se týkají?

Dohoda mezi Huawei a Amazonem

Jak bylo oznámeno včera, firmy Amazon a Huawei uzavřely víceletou patentovou křížovou licenční smlouvu, která řeší probíhající spory mezi nimi. „Huawei si s potěšením vyměňuje patentová práva s Amazonem,“ uvedl Alan Fan, vedoucí oddělení práv duševního vlastnictví ve společnosti Huawei. „Patentové licencování rozšiřuje počet společností, které mohou používat to, co by jinak byly proprietární technologie, což zase poskytuje spotřebitelům inovativnější produkty a služby,“ dodal.

„Amazon respektuje celosvětové patentové portfolio Huawei, inovace a příspěvky do procesu standardizace. Amazon také respektuje snahu Huawei licencovat své patenty společnostem, jako je Amazon, které často používají průmyslové technické standardy při vymýšlení nových produktů a služeb pro zákazníky,“ řekl k tomu Scott Hayden z Amazonu. Dohoda by měla podle gsmarena.com umožnit americké společnosti používat patentové technologie Wi-Fi a další, kvůli kterým se už s Huawei aktuálně soudí.

Patentová křížová licenční dohoda s Vivem

Dnes pak došlo k oznámení další spolupráce, tentokrát mezi Huawei a Vivem. Globální patentová křížová licenční dohoda má pokrývat práva na využívání mobilních patentů, včetně těch pro 5G.

„Huawei je potěšen, že dosáhl této dohody se společností Vivo prostřednictvím přátelského vyjednávání,“ řekl Alan Fan. „Tato licenční smlouva odráží náš vzájemný respekt k hodnotě patentů ostatních. Ukazuje také, že průmysl spolupracuje. Společně investujeme do základního výzkumu a jsme odhodláni standardizovat a sdílet plody inovací. Nakonec je to všechno o poskytování lepších produktů a služeb lidem na celém světě,“ uzavřel.