Microsoft údajně uvažuje o koupi TikToku

Podle agentury Reuters má TikTok nového nápadníka, kterým není nikdo menší než Microsoft. Informace přitom pochází přímo z úst nového prezidenta USA Donalda Trumpa, jenž měl kromě jiného uvést, že je o TikTok velký zájem.

Donald Trump said Microsoft is in talks to acquire TikTok and that he’d like to see a bidding war for the app. The US president has delayed enforcement of a ban on the app in the US, giving himself 75 days to decide on a course of action https://t.co/MWq0dGCuXp pic.twitter.com/NSooVT9XBv