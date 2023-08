Problém pro e-mailové schránky od Seznam.cz. Jsou používané ke kyberšpionáži

ESET objevil novou kyberšpionážní skupinu MoustachedBouncer. Její název je odvozen od její přítomnosti v Bělorusku a od skutečnosti, že velmi pravděpodobně operuje v souladu se zájmy tamní vlády. Skupina je aktivní minimálně od roku 2014 a zaměřuje se pouze na zahraniční velvyslanectví v Bělorusku, včetně těch evropských. Od roku 2020 je MoustachedBouncer s největší pravděpodobností schopen kompromitovat své cíle útoky typu adversary-in-the-middle (AitM) na úrovni poskytovatelů internetových služeb (ISP) působících v Bělorusku. Skupina používá dvě samostatné sady nástrojů, které ESET pojmenoval NightClub a Disco.

#ESETResearch discovered a previously unknown #Belarus-aligned cyberespionage group that we named #MoustachedBouncer. Active since 2014, they are spying on EU, African and Asian diplomats stationed in 🇧🇾 🇧🇾 1/5 https://t.co/g0oqgmiBb5