Ultrazvuková čtečka prstů Pixelů 9 je o 50 % rychlejší, najdeme ji i u konkurence

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z na první pohled neviditelných, avšak zásadních inovací u řady Pixelů 9, je nasazení nové čtečky otisků prstů. Zatímco doposud Google vždy spoléhal na optickou čtečku otisků prstů, která v průběhu let zaznamenala řadu problémů, například nefungovala ihned po uvedení na trh tak, jak by měla, a bylo potřeba to řešit softwarovými aktualizacemi, letos poprvé nasadil ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Ta je spojována především se Samsungem, který ji již od řady Galaxy S10 používá u svých vlajkových modelů. Postupem času se objevila také u značek Honor či Vivo, které u modelu Vivo X80 Pro nasadilo extrémně velkou ultrazvukovou čtečku otisků prstů s neuvěřitelně rychlým snímáním otisku, která se od té doby už u žádného jiného telefonu dostupného na našem trhu neobjevila.

Nasazení ultrazvukové čtečky otisků prstů do nových Pixelů 9 (s výjimkou skládačky Fold, která má z praktických důvodů umístěnou kapacitní čtečku otisků prstů v rámečku) je každopádně vítaným zlepšením. Google tvrdí, že nová čtečka je o 50 % rychlejší než předchozí senzory. Kromě rychlosti jsme si také jisti, že nabídne vyšší úroveň spolehlivosti, pokud jde o okamžité rozpoznávání prstu. Ultrazvuková technologie navíc umožňuje přiložit na čtečku i zpocený nebo mokrý prst, a oceníte ji také v zimě, když mrzne a prokřehlý prst nechce na optické čtečce fungovat.

Samozřejmě se nabízí otázka, kdo ultrazvukovou čtečku otisků prstů pro nové Pixely 9 dodává. V tomto ohledu se ukázalo, že dodavatelem je Qualcomm, který rovněž potvrdil, že se jedná o senzor 3D Sonic Gen 2. Na stránkách qualcomm.com najdeme informaci, že se podle výrobce jedná o nejrychlejší ultrazvukovou čtečku na světě o rozměrem 8 × 8 milimetrů a tloušťce 150 µm. Tato čtečka mimo jiné podporuje také monitoring srdečního tepu, avšak na rozdíl od zmíněné čtečky otisků prstů u Viva X80 Pro dokáže v jednu chvíli rozpoznat pouze jeden prst. Čtečka je dále vybavena anti-spoofing řešením, tedy opatřeními proti pokusu napodobit otisk uživatele, například pomocí odlitku prstu, fotografie či dalších metod. V dokumentaci se také uvádí, že může být použita s ohebnými OLED displeji. O kvalitách této čtečky svědčí například i současná vlajková řada Galaxy S24, která ji rovněž využívá.