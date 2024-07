Registrace otisků prstů nebude už nikdy stejná. Chystá se velká (r)evoluce?

Zřejmě nejběžnější formou biometrického rozpoznávání uživatelů smartphonů je, navzdory popularitě moderních iPhonů, které využívají (s výjimkou recyklovaného iPhonu SE) tzv. Face ID, stále „stará dobrá“ čtečka otisků prstů. Čtečka prstů má za sebou poměrně dlouhou evoluci, neboť jsme se dočkali od dob mnohdy i poměrně nespolehlivých kapacitních čteček otisků prstů překotného vývoje: přes optické čtečky otisků prstů v displeji až po výtečné ultrazvukové čtečky, které si poradí i s mokrým či řádně „vymrzlým“ prstem. Nyní navíc, podle možná ne tak známého, ale významného výrobce čteček otisků prstů, společnosti Goodix (od tohoto výrobce například používají čtečky i nejnovější skládačky od Samsungu), přichází další významný krok v evoluci.

iQOO New Line of Products Powered by Goodix's Innovative Product Portfolio. For more information, please visit: https://t.co/U9X9iJW0Yp pic.twitter.com/ISz8Hb0vI8