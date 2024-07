Když se řekne véčko, dost možná si představíte pověstný Razr od Motoroly, jenž ve své době oslnil nevídanou tenkostí, leptanou klávesnicí a designem obecně. Také horká novinka s označením Razr 50 Ultra dokáže zaujmout vzhledem, kromě toho však nabídne i velmi povedený hardware. Stojí za nákup?

Motorola Razr 50 Ultra představuje aktuálně to nejlepší z nabídky ohebných smartphonů značky Motorola. Vylepšena byla odolnost, výkon, displeje, nabíjení, tedy zkrátka vše, na co si lze vzpomenout. Učiněno však bylo pro některé také jedno kontroverzní rozhodnutí. Zda převažují pozitiva nad negativy, to prozradím na řádcích níže.

Technické parametry Motorola Razr 50 Ultra Kompletní specifikace Konstrukce 171,4 × 74 × 7,1 mm , 189 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: IPx8 Displej POLED, 6,9" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červen 2024, 29 999 Kč

Obsah balení: se vším všudy

Motorola je, co se týče obsahu balení, tradičně „poctivá“, a tak najdeme uvnitř krabičky nejen telefon, ale také pouzdro, poutko, adaptér i USB-C/USB-C kabel. Výbava je tedy kompletní a zákazník nemusí investovat do dalšího příslušenství. Bonusem je pak i pro Motorolu rovněž tradiční parfém, který ucítíte po otevření krabičky, výrobce se tedy nebojí „zaútočit“ na všechny smysly.

Líbilo se nám kompletní obsah balení

Konstrukční zpracování: v něčem dorovnává, v něčem předhání

Motorola Razr 50 Ultra je na první pohled podobná předchůdci, který se rovněž pyšnil velkým vnějším displejem a množstvím líbivých barevných provedení. Do redakce přitom zavítala nyní populární zelená varianta. Nutno dodat, že to v zelené Razru velmi sluší a výrobce trefil (pochopitelně ve spolupráci s Pantone) odstín, který je přesně na pomezí toho, aby byla radost se na něj dívat, ale zároveň nepůsobil ani příliš bláznivě či naopak konzervativně. Záda z veganské kůže jsou pak jistotou spolehlivého úchopu, oceníte je však například také v situacích, kdy si telefon položíte na pohovku s mírným sklonem, kde by vám běžný telefon se skleněnými zády velmi pomalu a nenápadně sklouzával k okraji, než by spadl na zem.

Oblast, kde Motorola zůstává věrná původnímu řešení, je integrace čtečky otisků prstů do vypínacího tlačítka na pravém boku. Umístění tohoto tlačítka i ovládání hlasitosti je přitom vyřešeno ideálně, neboť jej pohodlně nahmatáte jak v zavřeném, tak v otevřeném stavu. Samotná čtečka je pohotová, prst rozpozná spolehlivě a celkově jsem s ní byl velmi spokojen. Pochvalu si novinka zaslouží rovněž za kvalitní haptickou odezvu, která je důležitá (nejen) u takto drahých telefonů.

Na své si přijdou i vyznavači klasických (fyzických) SIM karet, ačkoliv je jedním dechem nutné dodat, že se do telefonu vměstná pouze jedna nanoSIM. Další SIM karty lze v případě potřeby „nainstalovat“ v podobě eSIM, což se hodí zejména v případě, kdy často cestujete.

Zřejmě největší novinkou Razru 50 Ultra je kompletní voděodolnost dle IPX8. Tu jsem si během testování mohl otestovat během divoké bouřky, ale také jsem telefon kompletně ponořil pod vodu či jej opláchl v umyvadle. Tímto krokem Motorola dohnala Samsung, jehož skládačky měly IPX8 jako první. V jiné oblasti, konkrétně viditelnosti rýhy v displeji, se pak Motorole povedlo Samsung překonat, jak si povíme v další kapitole.

Líbilo se nám líbivý a také praktický design

kompletní voděodolnost IPX8

kvalitní haptická odezva

spolehlivá čtečka otisků prstů

Displej: prostě paráda

Zmiňovaná oblast, kde Motorola podle mě překonala Samsung a jeho ohebná véčka, je rýha v oblasti pantu. Ta je u Razru 50 Ultra skutečně téměř neviditelná a takřka ji nelze nahmatat ani při přejíždění prstem v dané oblasti. Po rozevření obrazovky tak máte svým způsobem klasický telefon s velmi dlouhým poměrem stran. Nevýhodu podlouhlého poměru obrazovky zřejmě pocítíte během sledování videí/filmů, kdy bude po stranách (pokud video neroztáhnete, čímž jej ale zároveň zdeformujete) vidět černé pruhy. Naopak při čtení textů znamená dlouhý displej méně „skrolování“.

Obrazovka je jedním slovem parádní, neboť má v podstatě vše, co si lze přát. Výrobce nezapomněl na nasazení LTPO AMOLED panelu, podporu až 165Hz obnovovací frekvence, Dolby Vision i HDR10+, ale také špičkový jas až 3 000 nitů. Jas je tak naprosto dostačující pro použití venku na ostrém slunci. V jednom případě jsem na telefonu na slunné terase zkoušel sledovat tmavý hororový snímek, který se z velké míry odehrává v podzemí, i v tomto případě byl obraz překvapivě kvalitní. Výtku nelze mít ani k tloušťce rámečků kolem obrazovky či mechanismu pantu, který působí jistě a udrží telefon otevřený v různých úhlech. Oproti předešlé generaci mi přijde pant jistější a celkově lepší. Telefon lze otevřít i jednou rukou, přesto bych z hlediska dlouhodobé životnosti doporučoval zůstat spíše u otevírání obouruč.

Chválu si zaslouží i vnější displej, který je nyní ještě větší a má konkrétně 4". I v tomto případě se jedná o LTPO AMOLED s podporou až 165Hz obnovovací frekvence, HDR10+ i Dolby Vision s jen o málo nižším max. jasem 2 400 nitů. Stejně jako minulý rok lze tuto obrazovku používat v podstatě jako primární, neboť lze roztáhnout aplikace po celé ploše, pouze je nutné počítat s tím, že fotoaparáty mohou překrývat některé ovládací prvky. Alternativou je tak (což je výchozí stav) používat aplikace jen v obdélníkovém okně nad fotoaparáty. Samozřejmostí je rovněž pěkně uživatelsky nastavitelný AoD režim, se kterým lze telefon vyšperkovat. O ochranu se v tomto případě stará Gorilla Glass Victus.

Líbilo se nám téměř neznatelná rýha v oblasti pantu

až 165Hz obnovovací frekvence

špičkový jas u obou displejů

podpora Dolby Vision i HDR10+

nasazení technologie LTPO

Zvuk: v žádném případě nezklame

Během používání Razru 50 Ultra jsem několikrát ocenil kvalitní stereo reproduktory, jež postačí pro sledování videí i občasný poslech hudby. V zavřeném stavu dokonce výrobce připravil líbivou animaci magnetofonu na vnějším displeji, kterou si lze v nastavení aktivovat. Co se týče volání, je samozřejmostí možnost přijmout/ukončit hovor rozevřením/zaklapnutím telefonu. Vyřizovat hovory lze i v zavřeném stavu, avšak pouze skrze hlasitý odposlech.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: výkon více než postačí, úložiště také

S ohledem na cenu novinky budou nepochybně někteří tak trochu ohrnovat nos nad použitým čipsetem Snapdragon 8s Gen 3, který se výkonově nachází někde mezi Snapdragony 8 Gen 1 a 8 Gen 2. Zároveň je však energeticky efektivnější, což je s ohledem na velikost baterie vzhledem ke konstrukci velmi důležité. Dovolím si tvrdit, že běžný uživatel strádat nebude. Cílová skupina navíc rozhodně nebude každý den pouštět náročné benchmarkové testy či hrát několik hodin v kuse hry jako Genshin Impact, ale spíše ocení svižný multitasking, což novinka zvládá naprosto bez problémů.

Zmíním rovněž zahřívání, neboť jsem telefon mohl používat i během několika posledních velmi teplých dnů, kdy venku panovaly teploty přesahující i 30 stupňů Celsia. Mobil je zvládal bez problémů, a to i když jsem pár minut natáčel 4K video. Jinou situaci jsem však zažil uvnitř automobilu se spuštěným Android Auto. Obecně je známo, že bezdrátové Android Auto umí pořádně rozpálit takřka jakýkoliv telefon, zejména nabíjíte-li jej zároveň na bezdrátové podložce. V mém případě jsem se však spoléhal na klasické kabelové připojení. Během něho rovněž docházelo k nabíjení telefonu. Přestože bylo ve voze 22 stupňů Celsia a na telefon ani přímo nesvítilo slunce, byl na dotyk hodně teplý. Zhruba dvakrát se mi dokonce na displeji infotainmentu objevila hláška, že se telefon nadměrně zahřívá. Kombinace nabíjení a Android Auto tedy dokáže novinku alespoň v tuto chvíli potrápit. Situaci pomohlo vyřešit rozložení telefonu, aby se teplo lépe odvádělo.

Chválím nasazení štědrého 512GB úložiště typu UFS 4.0, což by mělo být snad už standardem u takto naceněných smartphonů obecně. Více než dostačující je rovněž 12 GB RAM typu LPDDR5X.

Líbilo se nám dostačující výkon

štědré úložiště i RAM

Nelíbilo se nám v zavřeném stavu se může v některých situacích více zahřívat

Výdrž baterie: ostatní (véčka) se mohou učit

Motorola Razr 50 Ultra je osazena 4 000mAh baterií (či spíše dvojicí bateriových článků), s jejíž pomocí jsem běžně zvládal jeden až 1,5 dne na nabití, přestože jsem novinku rozhodně nijak nešetřil, hodně používal vnitřní (i vnější) displej, hotspot i fotil a natáčel. Subjektivně se tak jedná o véčko s nejlepší výdrží na baterii, které má navíc další eso v rukávu v podobě podpory 45W drátového nabíjení. Za půl hodiny lze tak kompletně vybitý smartphone nabít na 70 % a plné nabití trvá přibližně 50 minut. Jedná se o skvělé hodnoty obecně, nejen na poměry skládacích telefonů, i když pochopitelně rychlému nabití napomáhá také menší kapacita baterie.

Kromě drátového nabíjení uživatelé jistě ocení rovněž 15W bezdrátové či reverzní bezdrátové nabíjení. Takto můžete zachránit například vaši drahou polovičku se starším iPhonem, která si na výlet zapomene vzít kabel s Lightningem. V neposlední řadě chválím rovněž možnost limitovat úroveň nabití na 80 %, což by mělo prodloužit životnost baterie.

Líbilo se nám velmi rychlé nabíjení

nadprůměrná výdrž na nabití

podpora (reverzního) bezdrátového nabíjení

možnost limitovat úroveň nabití

Konektivita: se vším všudy

Novinka podporuje nejmodernější Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a také veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, QZSS a Galileo. Samozřejmostí je rovněž NFC či 5G, teoreticky tak schází snad jen UWB, což je trochu škoda vzhledem k tomu, že Motorola nedávno představila svůj chytrý přívěsek, který UWB podporuje.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: portrétní mistr?

Motorola Razr 50 Ultra je osazena třemi snímači, jejichž složení však není tak docela běžné. Kromě hlavního 50Mpx fotoaparátu a 32Mpx selfie kamerky v ohebném displeji totiž výrobce nasadil již jen 50Mpx portrétní fotoaparát a na ultraširokoúhlý objektiv se nedostalo. Zpočátku jsem byl z tohoto řešení trochu v rozpacích, neboť dnes vídáme ultraširokoúhlý objektiv i u těch nejlevnějších mobilů, postupem času mě však novinka přesvědčila o tom, že to zapadá do konceptu tohoto zařízení. Stylové ohebné véčko si totiž pravděpodobně nepořídí nadšenec do focení, ale spíše uživatel, který ocení možnost pořídit pěkný portrét. Navíc musím konstatovat, že výsledné portrétní fotografie vypadají skutečně dobře, ať už se jedná o vyobrazení pleti, celkovou barevnost či efekt hloubky, respektive oddělení objektu od pozadí. Překvapil mě například portrét huskyho, kdy nedošlo k tolik častému „ořezání“ uší, které se telefon již rozhodne částečně rozmazat, namísto toho zde dochází spíše k postupnému rozostření, podle mě ale na přijatelnou úroveň. Pochopitelně existují i lepší portrétní fotomobily, avšak s přihlédnutím k hodně specifickému zaměření tohoto modelu jsem byl spokojen.

Hlavní snímač Portrétní teleobjektiv Selfie kamerka (v ohebném displeji) Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Velikost snímače 1/1,95" 1/2,76" 1/3,14" Maximální velikost pixelů (binning) 1,6 µm 1,28 µm 1,4 µm Označení snímače ISOCELL GN8 ISOCELL JN1 (JN5) OmniVision OV32B Světelnost objektivu f/1.7 f/2.0 f/2.5 Ohnisková délka/rozsah 25 mm 47 mm 25 mm Optická stabilizace ano ne ne Zaostření Dual Pixel PDAF PDAF fixní

Chválit budu přitom i hlavní snímač, který má zajímavé parametry a záběry z něj jsou na velmi slušné úrovni, co se týče barevného podání, nastavení expozice i množství detailů, přestože se v nich nezapře rukopis Motoroly, která má například stále tendenci některé snímky digitálně doostřit, což nevypadá vždy úplně dobře. Těšit se každopádně můžete i na slušné snímky za zhoršených světelných podmínek a podporu záznamu 4K videa s 60 FPS. 32Mpx selfie kamerka pak kvalitou plně postačí, ostatně využívat ji budete zřejmě jen kvůli videohovorům, i když ani to není potřeba. Potěšilo by mě, kdyby se jednalo o kamerku integrovanou přímo do displeje, která by byla na první pohled neviditelná, čehož bychom se snad mohli dočkat u další generace.

Motorola Razr 50 Ultra 4K 60 FPS

Motorola Razr 50 Ultra 4K 60 FPS

Motorola Razr 50 Ultra 4K 60 FPS

Líbilo se nám kvalitní hardwarová výbava

obecně solidní kvalita záběrů

Nelíbilo se nám někomu může scházet ultraširokoúhlý objektiv

snímky jsou někdy digitálně přeostřené

selfie kamerka by mohla být pod displejem

Software: pokročilá konektivita k vašim službám

Budeme-li novinku srovnávat s ohebným véčkem od Samsungu, má jednu velkou výhodu v podpoře Smart Connect (dříve Ready For), což Samsung nenabídne. Uživatelé si tak mohou užívat pokročilou konektivitu mezi telefonem a monitorem či počítačem. Někdo by mohl za výhodu považovat rovněž v podstatě čisté prostředí Androidu doplněné o povedená gesta Moto, jako je aktivace svítilny zatřepáním či spuštění fotoaplikace pootočením telefonu. Velmi spokojen jsem byl rovněž se svižností Androidu 14, který v době testování obsahoval aktuální bezpečnostní záplaty.

Menší výtku lze mít snad jen k délce (garantované) softwarové podpory, která činí 3 velké aktualizace a 4 roky bezpečnostních záplat. Není to sice málo, ale lze předpokládat, že brzy představená konkurence od Samsungu nabídne výrazně delší (zhruba dvojnásobně dlouhou) podporu, tudíž má i Motorola ještě co zlepšovat. Pochválit lze naopak již předinstalovanou Gemini AI, jejíž používání je zamýšleno zejména v zavřeném stavu.

Líbilo se nám garance tří aktualizací OS a 4 roků záplat

víceméně čistý Android

aktuální bezpečnostní záplaty

Nelíbilo se nám softwarová podpora by mohla být ještě delší

Zhodnocení

Motorola Razr 50 Ultra oslní již samotným designem s plnou voděodolností IPX8, ohebným displejem bez rýhy, ale také dlouhou výdrží s podporou rychlého nabíjení či bohatým obsahem příslušenství přímo v balení. Pokud se obejdete bez ultraširokoúhlého objektivu, dočkáte se rovněž velmi slušné fotovýbavy v čele s dvojicí 50Mpx snímačů. V podstatě lze vytknout novince skutečně máloco, snad jen ne tak dlouhou softwarovou podporu, jakou dnes vídáme u podobně drahých vlajkových telefonů některých značek. I přesto bych pořízení Razru 50 Ultra vřele doporučil, zejména pokud hledáte stylový a neotřelý smartphone.

Konkurence

Sice pouze několik dní před uvedením nástupce, ale přesto se sem dostává Samsung Galaxy Z Flip5 s o něco výkonnějším čipsetem a klasickým ultraširokoúhlým objektivem. Ve všem ostatním však pokulhává za Motorolou, ať už se jedná o kvalitu a velikost dvojice displejů, výdrž a nabíjení či kvalitu snímků.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Z Flip5 512 GB Rozměry 85,1 × 71,9 × 15,1 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 3 700 mAh

Alternativou může být rovněž loňská Motorola Razr 40 Ultra, která však nenabídne IPX8, má menší baterii i pomalejší nabíjení a také menší vnější displej. Výhodou může být naopak přítomnost ultraširokoúhlého objektivu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Razr 40 Ultra Rozměry 170,8 × 74 × 7 mm , 188 g Displej POLED, 6,9" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , 1×3,2 GHz + 1×2,75 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 800 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz