TSMC oznámilo 1,4nm čipovou technologii. Sníží spotřebu o desítky procent

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dnes na sympoziu v Severní Americe představila svou novou procesní technologii A14. Podle slov společnosti je navržena tak, aby urychlila transformaci v oblasti umělé inteligence (AI), nabídla vyšší výpočetní výkon a současně i lepší energetickou účinnost.

🚀#TSMC aims to kick off 2nm mass production in 2H25 – but it doesn’t plan to stop there. #A14 is already on the roadmap for a 2028 debut, and even more variations are in the pipeline, including ones packing #BSPDN!💡More: https://t.co/OdvkEEo6xF 🔗 pic.twitter.com/HoJPe2Kr1E