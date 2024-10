TSMC uvažuje o tom, že v ČR vybuduje továrnu na čipy

Fotografie: TSMC

Tchajwanská společnost TSMC podle zpráv německé serveru computerbase.de údajně plánuje další továrny na výrobu polovodičů v Evropě. Pro web to měl uvést blíže neuvedený vládní představitel Tchaj-wanu, aniž by upřesnil časový harmonogram.

Postaví TSMC továrnu poblíž Prahy? Dávalo by to smysl

První evropská továrna TSMC se přitom nyní už začíná stavět v Drážďanech a mluví se o další v Evropě. Pro nás je to o to zajímavější tím, že se spekuluje mimo jiné o České republice, konkrétně o lokacích kolem našeho hlavního města. Podle Němců se přitom o stejném místě jednalo už před tím, než volba padla na zemské hlavní město Saska. Umístit továrny tak blízko sebe (cca 150 km) by jistě dávalo smyl z pohledu využití různých synergií a například snadnějších přesunů klíčových zaměstnanců.

TSMC má továrny i v Japonsku a USA

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) v posledních letech zahájilo několik velkých projektů mimo Tchaj-wan – dvě továrny byly spuštěny v Japonsku, zatímco v USA se staví také dva velké závody. To má pozitivní vliv i na prodeje, neboť zejména americkým zákazníkům, jako je Apple, AMD či NVIDIA, se líbí nálepka „Made in USA“. Dvojnásob to pak platí v souvislosti s dřívějšími zprávami, kdy se nahlas hovořilo o tom, že USA údajně plánují přidat na černou listinu další čtyři výrobce čipů z Číny. Bidenova administrativa tím chce mimo jiné odpovědět a to, že Čína chce z Huawei vytvořit čipového giganta.

I tak si ale nechává Tchaj-wan to nejlepší pro sebe. Nejmodernější technologie N2 (2 nm) a A16 (1,6 nm) totiž hodlá vyrábět čistě ve své domovině, tedy alespoň prozatím podle nejčerstvějších zpráv.