Snapdragon 8 Elite Gen 2 bude mít možná dva různé výrobce, v čem se bude lišit?

Stejně jako v případě smartphonů se z prodejního hlediska i životní cyklus čipsetů výrazně zkrátil, zejména v případě vlajkových modelů. S každou novou vlajkovou lodí vybavenou operačním systémem Android v daném roce se tak zpravidla dočkáme i uvedení nového (vlajkového) Snapdragonu. Od konce loňského roku přitom máme čest s modelem Snapdragon 8 Elite, který v tomto roce dostane nástupce s pravděpodobným označením Snapdragon 8 Elite Gen 2. Tradičním odběratelem je přitom společnost Samsung, s níž má Qualcomm dlouhodobé partnerství, a to nejen proto, že jeho čipsety najdeme u nejlépe vybavených smartphonů jihokorejské značky, ale také z toho důvodu, že je pro Qualcomm Samsung vyráběl.

S příchodem nové generace se pak diskutuje o tom, že se Qualcomm bude spoléhat raději na TSMC, jež disponuje technologicky pokročilejšími výrobními procesy. Avšak nakonec by tomu nemusela být tak docela pravda. Ověřený zdroj s přezdívkou Digital Chat Station na sociální síti Weibo (viz weibo.com) konkrétně uvádí, že Samsung by přeci jen mohl mít na starost výrobu čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 2 s označením SM8850s. Zároveň by však tento čipset vyrábělo rovněž tchajwanské TSMC, v tomto případě pod označením SM8850. Důvod?

Podle všeho by Samsung dokázal zajistit výrobu tohoto čipsetu za výrazně lepších cenových podmínek, což by se mělo projevit také v prodejní ceně této důležité součástky. Některé další značky, jež s oblibou nasazují vlajkový čipset od Qualcommu, tak údajně v tuto chvíli vyčkávají a sledují situaci. Pokud by čipset vyrobený společností Samsung neměl žádné závažné nedostatky, mohly by po něm sáhnout za cenově výhodnějších podmínek. Samsung má využívat svůj 2nm výrobní proces, zatímco TSMC takzvaný N3P, avšak právě 2nm výrobní proces údajně nedokáže zajistit výrobu dostatečného množství čipsetů o požadovaných specifikacích. Pokud Samsung skutečně bude obstarávat část výroby těchto čipsetů, budou tak na trhu fakticky existovat dvě varianty, které se dosti pravděpodobně budou lišit v různých aspektech, jako je energetická efektivita, výkon, zahřívání apod. S velkou pravděpodobností lze také předpokládat, že by se čipsety vyrobené společností Samsung objevily právě i u jejich telefonů, ačkoliv má být nasazen rovněž připravovaný Exynos 2600.